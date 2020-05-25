Чудо-женщина 1984 и новый Бэтмен: График премьер фильмов DC

Чудо-женщина вернется на экраны уже летом

Студия DC поделилась календарем будущих релизов с точными датами своих премьер, скорректированный из-за пандемии коронавируса.

Первой вернется на экраны после карантина с Галь Гадот в образе Чудо-женщины, далее будет перерыв в год, потом последует новый "Отряд самоубийц" с Марго Робби и "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. Таким образом, вселенная фильмов по комиксам DC возвращается к жизни.

График премьер DC

«Чудо-женщина: 1984» — 14 августа 2020

Новый «Отряд самоубийц» — 6 августа 2021

«Бэтмен» — 1 октября 2021

«Чёрный Адам» — 22 декабря 2021

«Шазам 2» — 4 ноября 2022

«Флэш» — 3 июня 2022

«Аквамен 2» — 16 декабря 2022

Что же касается других, более отдаленных проектов - The Trench, Batgirl, Green Lantern Corps, New Gods, Blackhawk, Supergirl, Nightwing, Justice League Dark, Blue Beetle и Plastic Man, для них даты премьер пока не назначены, да и каст остаётся неутверждённым.

Помимо них, речь идёт о нескольких безымянных пока фильмах о Джокере с Джаредом Лето, аналогичных фильмах о Харли Квинн с Марго Робби, возможном сиквеле «Человека из стали» с Генри Кавиллом и истории киборга с Рэем Фишером в главной роли.