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Чудо-женщина 1984 и новый Бэтмен: График премьер фильмов DC

11:20
Чудо-женщина вернется на экраны уже летом - фото 1
Чудо-женщина вернется на экраны уже летом

Студия DC поделилась календарем будущих релизов с точными датами своих премьер, скорректированный из-за пандемии коронавируса.

Первой вернется на экраны после карантина с Галь Гадот в образе Чудо-женщины, далее будет перерыв в год, потом последует новый "Отряд самоубийц" с Марго Робби и "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. Таким образом, вселенная фильмов по комиксам DC возвращается к жизни.

Кино выходит с карантина - Новый график премьер Disney

График премьер DC

«Чудо-женщина: 1984» — 14 августа 2020
Новый «Отряд самоубийц» — 6 августа 2021
«Бэтмен» — 1 октября 2021
«Чёрный Адам» — 22 декабря 2021
«Шазам 2» — 4 ноября 2022
«Флэш» — 3 июня 2022
«Аквамен 2» — 16 декабря 2022

Что же касается других, более отдаленных проектов - The Trench, Batgirl, Green Lantern Corps, New Gods, Blackhawk, Supergirl, Nightwing, Justice League Dark, Blue Beetle и Plastic Man, для них даты премьер пока не назначены, да и каст остаётся неутверждённым.

Помимо них, речь идёт о нескольких безымянных пока фильмах о Джокере с Джаредом Лето, аналогичных фильмах о Харли Квинн с Марго Робби, возможном сиквеле «Человека из стали» с Генри Кавиллом и истории киборга с Рэем Фишером в главной роли.

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