Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие

Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие / Warner Bros. Pictures

Фильм «Судить по совести» абсолютно американская история из прошлого как всегда актуальная для сегодняшних Штатов. Но концовка прошибает и далекого от штатовских реалий украинского зрителя, так как это - реальная история. И вера в то, что один человек способен менять мир своими силами не умирает.

Кинематограф всегда был, есть и будет неотъемлемой частью социально-политической ситуации в мире. Будь это байопик о человеке, изменившем общество, страну или целый мир. Или исторические киноленты, часто показывающие насколько история может быть циклична. И пока попкорновое кино продолжает просто развлекать без обязательств отдельные фильмы все же пытаются о чем-то напомнить своим зрителям.

Судить по совести 2020 - смотреть онлайн трейлер фильма:

Судить по совести - информация о фильме

Дата старта: 16.01.2020

Формат: 2D

Страна: США

Студии: Warner Bros Pictures

Длительность: 136 минут

Жанр: Драма

Режиссер: Дестин Креттон

Актеры: Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс, Бри Ларсон, Рейф Сполл, О'Ши Джексон-младший, Тим Блейк Нельсон, Роб Морган

Композитор: Джоэль П. Вест

Судить по совести - сюжет фильма

В основе фильма «Судить по совести» заложены реальные события, а в качестве источника истории использовали мемуары американского юриста Брайана Стивенсона. В 1987 году в штате Алабама темнокожий мужчина по имени Уолтер Макмиллиан (его играет Джейми Фокс) спокойно себе рубит деревья в лесу, работая на себя. По дороге домой его останавливает и арестовывает полиция. Макмиллиана обвинили в убийстве белой женщине посреди белого дня и осудили на смертную казнь.

Спустя несколько лет в штате Алабама оседает со своей инициативой «Равного правосудия» молодой чернокожий адвокат Брайан Стивенсон (Майкл Б. Джордан). Его услуги абсолютно бесплатны и нацелены только на малоимущих клиентов вне зависимости от цвета кожи. Плюс особенностью его работы стала миссия по спасению заключенных, которых приговорили именно к смерти. Так Стивенсон и встречается с Уолтером Макмиллианом, которого хочется адвокату спасти от электрического стула. А для этого необходимо разобраться с его делом. Показания одного свидетеля, подтвержденные лишь одним человеком – это все, на чем основывалось обвинение и приговор. Но чем глубже Стивенсон погружается в расследование, тем больше он видит, что в основе правосудия лежит извращенная версия закона, где «черный» - априори виновен.

А поговорить

За динамикой – в другую сторону. Фильм считается юридической драмой, где куча разговоров, а разговоров с использованием судебной лексики приблизительно 50% картины. Повествование режиссера Дестини Креттона («Короткий срок 12») довольно ровное и выстреливает в глаз до скупой слезинки или вызывает откровенное отвращение к «белым» пару раз.

Майкл Б Джордан одинаково хорош в блокбастерах и разговорных драмах

Большую часть времени мы проводим вместе с нудной работой адвоката в исполнении Майкла Б. Джордана («Крид», «Черная пантера»), который, правда, не забывает выступать перед судьей, подзащитным или Сенатом с пламенными речами о равенстве для всех, праве каждого на жизнь и стремлении к победе даже в некомфортных условиях. Но чтобы стать частью всей этой истории, более того, начать чувствовать хоть что-то необходимо вместе с героями оказаться в стенах тюрьмы и блока для смертников в частности. Именно тут творится настоящее кино.

Актерская работа

Пока Майкл Б. Джордан не получает простора для эмоциональной игры и играет абсолютно ровно, вся красота и драма разворачивается вокруг героя Джейми Фокса («Рэй», «Соучастник», «Джанго освобожденный»). Будучи на свободе он меньше всего ожидал ареста за приклеенное к нему убийство. В стенах блока для смертников он смирился с тем, что его собственная защита не защищает его. После суда он смирно ожидал исполнение приговора, практически уверовав в то, что не делал. С приходом Стивенсона он зажигается верой в собственную победу, терпит феерическое поражение один раз, чтобы в конце все же получить свое право на жизнь. В общем, возможно, это и стандартная история о победе добра. Но Джейми Фокс придал ей душу, сыграв на достойном уровне без особого усердия. Сдержать скупую слезу в момент, когда он сам рыдает как ребенок, целуя фотографию своей семьи – очень сложно.

Мощную актерскую работу не заметили оскаровские академики, однако простые американцы ее оценили

Но мощнее самого Джейми Фокса с его невиновным Уолтером Макмиллианом оказался второстепенный действительно виновный Герберт Ричардсон – ветеран вьетнамской войны с ПТСР в исполнении Роба Моргана. Черт подери, во-первых, удачным решением стало на противовес герою показать действительно антигероя. Другое дело, что даже его преступление по истории является случайностью, а по задумке сценаристов гвоздем в гроб «однобокости» ситуации. Ведь сущих дьяволов с коварным планом о массовом убийстве вы тут не увидите. Возвращаясь к Ричардсону, его приговор в противовес Макмиллиана приводят в действие. И это эмоциональная линия персонажа, переживающего искреннее раскаяние перед содеянным. В какой-то момент она становится даже слишком личной, будто ты стоишь рядом с электрическим стулом и тебе предстоит испытать тоже самое, что и бывшему ветерану, а теперь убийце. В общем Джейми Фоксу поклон, но аплодисменты все же Робу Моргану.

Расизм во всей своей мерзости

Есть у фильма и другой нюанс, который может восприниматься людьми абсолютно противоположно. Вспоминая фильм Наримана Алиева «Додому» так и звучали иногда комментарии о расистском изображении украинцев, которые крымских татар туда, сюда, вбок и поперек. В «Додому» это никак не было главной темой. В «Судить по совести» добро и зло четко имеет границы, и «белые» тут дикие животные по отношению к чернокожим героям.

Бри Ларсон - хорошая белая

Удивительно, что в момент, когда героя Майкла Б. Джордана раздевают догола и просят раздвинуть ягодицы, ты действительно начинаешь ненавидеть всех белых фильма. Но чтобы как-то сбалансировать этот нюанс на арену иногда выпускают героиню Бри Ларсон, а в финале один белокожий обязательно одумается и сделает правильный шаг.

Стоит ли смотреть?

В общем «Судить по совести» немного не для нас и не о нас. Неудивительно, что на Западе фильм критики хвалят, но не перехваливают. У картины действительно много важных посылов, серьезная и все также актуальная тема. Но как бы далеко от нас не была дискриминация темнокожих или тема смертной казни, под конец фильма фотографии и видео реальных героев из картины с их счастливыми концовками или успехами немного трогают. Плюс, таким образом, ты убеждаешься, что как бы сказочно не выглядел фильм целиком, в нем лежат реальные события. И действительно один человека своими собственными усилиями очень старался и старается изменить этот мир к лучшему.

Бонус

А теперь бонусом пара фильмов по теме. О судах, расследованиях, смертной казни, справедливости и снова о дискриминации: «Мертвец идет», «Зеленая миля», «Филадельфия», «Правое дело», «Время убивать», «Убить пересмешника», «Судья». И не о суде, но о расизме – основанный на реальных событиях фильм оскароносной Кэтрин Бигелоу «Детройт».

Настя Белова, специально для Без Табу