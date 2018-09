Мята: Не то Дженнифер Гарнер подвяла, не то жанр

Дженнифер Гарнер на страже семейных ценностей

В украинском прокате – боевик «Мята». Это розовая версия мужицкого трешняка с кровью, трупами и прокладками в качестве затычек. Рецензия на фильм с женой Бена Аффлека – на Без Табу.

Кто-то доносит семейные ценности через «Стражи Галактики» с серпантином под музыку диско. А кто-то предпочитает доносить оные при помощи океанов крови, кишок, бинтов и волков-одиночек. То есть, через боевики. Уж стало традицией, что два, а то три раза в год на большие экраны выходит лента о семейной мести. Точнее – мести за семью. И судя по тому, что у Дженнифер Гарнер не все так сладко дома с мужем, лечащимся от алкоголизма обладателем двух Оскаров и самой грустной физиономии в истории фильмов о Бэтмане, то женщине необходимо было срочно сняться в фильме «Мята». И пофиг, что что-то в картине подвяло слегонца.

Мята – о чем фильм: Райли Норт (Дженнифер Гарнер) относительно молодая мама, любящая жена с так себе мужем и простой работник банка. В День рождения своей дочери все дружной семьей они отправляются гулять в парк развлечений. Но перед этим нерадивый муж вписался не в очень приятную конторку с наркотиками, грозными дядьками с татуировками на все лицо и кучами бабла. Как вписался, так и выписался, казалось бы. Но так просто выйти из бизнеса ему не дают. И в назидание мафиози убивают его и дочурку прямо на глазах Райли.

Понятное дело, что правосудием в США и не пахнет (а потому – потенциально в Украине этот фильм будет близок многим). Так что, после комы женщина хоть и опознает убийц, коррумпированная система сводит все к их освобождению. Райли в горе и ярости пропадает с радаров, пока ее не запихнули в психушку. Появляется она спустя пять лет и за собой оставляет след из трупаков. Халк в юбке начал мстить.

Всех убью - одна останусь

В сюжете фильма режиссера Пьера Мореля («Тринадцатый район», «Заложница», «Из Парижа с любовью») нет ни капельки оригинальности. Историю о страшной мести за близких и родных мы встречали в таких вещах как «Коломбиана» (пока Зои Солдана не стала зеленой, но уже была голубой), «Джон Уик» (за песика стреляю в упор), «Великий уравнитель». И в, пожалуй, самой запоминающейся картине чуть ли не идентичным сюжетом – «Законопослушный гражданин».

Там, конечно, Джерард Батлер грубо и максимально изощренно поимел всех (что вы, не в прямом смысле слова). И убийц своей семьи, и сотрудников правоохранительных органов с Фемидой, и всю американскую систему правосудия. Не кривя душой, этот фильм смотреть первый раз было одно удовольствие. Тем более, что с голеньким Батлером и крутым Джейми Фоксом пока он не стал голубым и наэлектризованном в каком-то по счету «Человеке-пауке».

Look, if you had one shot, one opportunity...

Раз уж ни одного, ни второго в «Мяте» нет, то вся ставка идет на фигуру Дженнифер Гарнер. Перед походом в кино можно ненароком создать себе образ такого себе Халка в лиловой юбчонке, грациозно раскидывающего мужские тушки по сторонам, иногда размазывая их мозги по стенам при помощи дробовика, как в DOOM’е...

Вот, не надо таких образов создавать. Фильм в первые же три минуты демонстрирует нам жесткость, кровь и решимость главной героини. Но в последующие полтора часа дает все выше перечисленное выше в максимально лайтовой, женской версии. Не хватало розового бантика на каждом трупе или пистолетов выстреливающих серпантинов.

Беспощадный огонь

Определенно героиню Дженнифер Гарнер сделали максимально мужицкой и пафосной как в физическом, так и в моральном плане. Она решает мафиози на раз два, тут есть боевые сцены. Но выглядит это все няшно-шмяшно, а не брутально. Персонаж Гарнер падает, валяется избитой в хлам в пыли, затыкивает раны прокладками или делает себе перевязки при помощи изоленты. Но та же Алисия Викандер в последней «Ларе Крофт» страдала более натурально, чем Гарнер. Конечно, ее персонажу в «Мяте» очень старались вложить какие-то глубоко философские мысли на тему справедливости. Но все это не имеет значение. Потому что экс-Электра так и останется Мэри-Сьюшным персонажем. То есть, всесильной, несокрушимой хрупкой на первый вид и мощной на второй девушкой.

Считать ли это очередным проявлением феминизма в Голливуде – на вкус и цвет карандаши разные. На фоне почти утихшей темы харассмента появление фильма с главным героем женского пола уже может и не вызвать дикого ажиотажа. А в случае «Мяты» так оно и получается. Мало просто впихнуть заметного персонажа. Ему необходимо противопоставить антигероя либо дикие экстремальные обстоятельства. Тут нет ни первого, ни второго. Антагонист просто существует, что он такое - мы понимаем чисто с его отношения к другой женщине. А, ну и у плохих дядек всегда есть пушки и татушки. А обстоятельства: убийство семьи - тема уже так себе. Убийство пса гораздо мощнее, без обид.

Дженифер Гарнер солирует, но не вывозит

Накаченная Дженифер Гарнер выбила на эмоцию ровно один раз за весь фильм. Речь идет о моменте, когда героиня все-таки убивает всех, кого хочет и плачет на могиле своей семьи, произнося про себя чуть ли не молитву. Выглядит трогательно. Хотя и отсылает на сцену с похожей концепцией из картины «Левша» с Джейком Джилленхолом. А потом наступает финал «Мяты» и зрители поголовно начинают фейспалмить. Никакой интриги. Этот Титаник отправлялся изначально на дно.

«Мята» - это розовая версия мужицкого трешняка с кровью, трупами и прокладками в качестве затычек, уж простите за детали. Вот только в современном Голливуде недостаточно в фильме показывать просто крутого женского персонажа с невозмутимым видом лица и явно феминистским подходом к жизни. Недостаточно и просто напихивать максимальное количество перестрелок и драк, тем более никоим образом не сверкающие оригинальность. «Мята» - фильм из разряда «мимо кассы – туда и дорога».

Настя Белова, Без Табу