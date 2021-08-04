Філіпу Кіркорову тихенько на 3 роки заборонили в'їзд до України
Кіркоров під пильним оком СБУ / РосЗМІ
Служба безпеки України заборонила російському артисту Філіпу Кіркорову в’їзд до України на три роки.
Відповідне рішення щодо епатажної зірки 90-х - 2000-х ухвалили в червні.
У СБУ справу офіційно не коментували.
У червні Міністерство культури та інформаційної політики України пояснювало, що виключило російського артиста Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, через кілька днів після внесення в нього, на підставі нового листа Служби безпеки України.
Після цього Кіркоров записував гнівливі звернення та намагався пояснити, що він - білий та пушистий. Згодом з'явилося спростування того, щл співак несе якусб загорозу Україні, а зараз історія пішла на новий круг.
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