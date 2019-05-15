Филарет объявил о расколе и обвинил во всем Епифания

08:00 15 мая,

Филарет все же нацелен на раскол

Почетный патриарх ПЦУ, который до создания единой церкви возглавлял УПЦ КП, продолжает свой крестовый поход против Константинополя и очень хочет вернуть себе церковную власть. Для этого Филарет пытается действовать в связке с верными ему священниками. Благо, таких не очень уж и много.

Во вторник, 14 мая, на своей странице в Facebook один из лидеров украинского православия спустил на Епифания всех собак. Заявил, мол, глава ПЦУ "не соблюдает достигнутых в ходе Собора договоренностей", из-за чего в церкви и возникло двоевластие.

Правда, почему Филарет называет ситуацию именно так, непонятно, ведь откалывается от ПЦУ лишь он да горстка верных ему попов, которых столь мало, что на двоевластие ситуация не похожа даже с большой натяжкой.

Впрочем, Филарет пояснил, что обижен на предстоятеля признанной Вселенским патриархом церкви, поскольку его хотели отстранить от служения уже на первом заседании синода ПЦУ.

"На словах перед духовенством и перед журналистами Епифаний говорит о единстве и сотрудничестве, а делает все наоборот. Пугает отзывом Томоса, а на деле делает все, чтобы это произошло", - подчеркнул Филарет, не забыв приплести к происходящему русских, заявив, что в Кремле довольны таким положением дел. - Никакой критики в адрес митрополита Епифания нету. Значит, Москве угодно такое руководство. Призываю Епифания выполнять договоренности, чтобы исправить положение. А это значит, что предстоятель должен нести ответственность за внешнее представительство УПЦ, а патриарх отвечать за внутреннюю церковную жизнь в Украине, но в сотрудничестве с предстоятелем. Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха. Патриарх председательствует на заседаниях Синода и на Соборах УПЦ ради сохранения единства, ее роста и утверждения".

Напомним, целую неделю бывший "патриарх" Филарет мутил воду и ставил под угрозу не только свое наследие, но и Томос. Однако во вторник, 14 мая, все решилось само собой.