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Фемида отстранила главу Высшей комиссии судей

15 мая, 20:55
Фемида отстранила главу Высшей комиссий судей - фото 1
Фемида отстранила главу Высшей комиссий судей

Окружной админсуд Киева отстранил от работы главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова и его зама Станислава Щотку.

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Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

"Основанием для принятия Окружным административным судом города Киева таких решений было, в том числе, установление судом обстоятельств истечения определенного законом срока полномочий Сергея Козьякова и Станислава Щотки как членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - сказано на сайте учреждения.

Помимо отстранении упомянутых лиц, Фемида постановила включить в состав ВККС Сергея Остапца, который является истцом по данном делу.

Напомним, сняв приближенного к теневым лидерам Зе команды главу КСУ Станислава Шевчука, служители Фемиды посадили в его кресло еще более одиозную фигуру. Окончившая Алтайский юрфак Наталья Шаптала вот уже много лет служит не столько закону, сколько режиму регионалов.

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судья Киев Новости Украина
Киевский админсуд
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