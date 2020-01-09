Фарго 4: Актеры, сюжет и другие подробности нового сезона

Фарго - новый сезон грядет в 2020

Американский кабельный телеканал FX представил тизер премьер на 2020 год, пролив свет на ситуацию с одним из самых ожидаемых сериалов года - четвертый сезона "Фарго".

Фарго - своя атмосфера

Фарго - криминальный сериал FX, основанный на одноименном фильме братьев Коэнов. Шоураннер и сценарист - Ной Хоули.

Анонс премьер 2020 от FX, кадры из Фарго 4 -смотрите на 0:54:

События в сериале разворачиваются в одной и той же вселенной, что и киношедевр, но в разное время. На данный момент вышли три сезона сериала - все они формально не связаны между собой и рассказывают разные истории, однако их объединяют местность, атмосфера и мелкие детали мира фильма "Фарго", тщательно воссозданные создателями проекта.

Так, канзасская мафия стала одним главных действующих лиц в 2 сезоне "Фарго" - тогда пришельцы из Канзас-Сити поспешили взять под контроль преступный мир Северной Дакоты и, собственно, города Фарго. Шоураннеры показали нам этот процесс как конфликт поколений - архаичный бандиты-деревенщины ничего не смогли поделать с ОПГ, созданной по принципу современных корпораций. Правда, и сами эмиссары Канзас-Сити оказались не очень рады своей победе.

В 4 сезоне нам как раз и покажут историю становления мафиозного клана и его путь к успеху. Главную роль в четвертом сезоне исполнит комик Крис Рок, который воплотит образ главы афроамериканского мафиозного клана в Канзас-Сити в 1950-х годах. Оппонентами "новаторов" выступит "традиционная" итальянская мафия.

В тизере в уста Рока режиссеры вложили звучную фразу: «Мы - будущее. Просто они этого ещё не знают». Собственно, она и намекает на то, что будет далее. Впрочем, сюжет - не главное достоинство "Фарго". Этот проект прежде всего ценят за атмосферу, а это дикая смесь из абсурда, черного юмора, долгих разговоров, гениального саундтрека и старого доброго ультранасилия в купе с немотивированной жестокостью.

Сюжет 4 сезона Фарго

Четвертый сезон будет своеобразным приквелом ко второму. В 1950 году власть над преступным миром Канзас-Сити поделили два преступных синдиката - итальянский и афроамериканский. Вместе они контролируют наркоторговлю и контрабанду. Для закрепления мира главы кланов обменялись своими старшими сыновьями. Но, однажды, всё идет наперекосяк, когда умирает один из преступных главарей...

Каждый новый сезон "Фарго" традиционно рождает культовых злодеев - кем порадует 4-й сезон, скоро узнаем. 4 сезон будет состоять из 10 серий по 50 минут.

Фарго - актерский состав 4 сезона

Крис Рок в роли Лоя Кэннона

Джейсон Шварцман в роли главаря итальянской мафии Йосто Фадды

Бен Уишоу в роли Рабби Миллигана

Тимоти Олифант в роли Дика Виквейра

Джек Хьюстон в роли Одиса Веффа

Дата выхода 4 сезона

Точной даты выхода 4 сезона Фарго пока нет, FX держит интригу до последнего, но это точно будет 2020 год. Кстати, изначально планировалось, что 4 сезон выйдет в 2019 году, однако все хорошее, как известно, не делается быстро. А после не самого выдающегося 3 сезона сериалу Фарго нужно показать себя во всей красе.