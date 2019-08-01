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Вятрович продолжил сражение за проспект Бандеры

17:00
Институт нацпамяти пытается вернуть нормальные названия киевским проспектам - фото 1
Институт нацпамяти пытается вернуть нормальные названия киевским проспектам

В четверг, 1 августа, Институт национальной памяти Украины обжаловал решения суда о возвращении старых названий проспектам Бандеры и Шухевича.

В ведомстве, которое возглавляет борец за украинскую национальную идею Владимир Вятрович, намерены доказать судьям, что их коллеги в Окружном админсуде проявлили себя сепарами и конъюнктурщиками.

Нахлобучить Кернеса: КСУ вынес вердикт по закону о декоммунизации

На самом деле, необходимость пояснять кому-то, что в Киеве не может быть топонима в честь командующего 1-м Украинским фронтом генерала Ватутина, который тысячами забрасывал украинцев на бойню и был убит в схватке с УПА, выглядит дикой. Как и аксиома о том, что не должно быть Московского проспекта.

Тем не менее, нынешние реалии таковы, что декоммунизацию приходится выбивать силой.

- Все обоснование отсутствия нарушений прав истцов, неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям норм законов "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики были поданы в ОАСК, - отметил юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко. - Наши аргументы отмели. Теперь будем обжаловать в высшей инстанции.

Отметим, что с 2015 г. в Украине действуют норма о декоммунизации и запрете Коммунистической партии. Не так давно экс-регионалы подали заявление в КСУ об отмене некоторых из запретов. Но Конституционный суд решил сохранить докоммунизацию.

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Декоммунизация Институт нацпамяти суд Киев Новости
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