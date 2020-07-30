Евросоюз впервые ввел санкции за кибератаки: под раздачу попали спецслужбы России

ЕС впервые применил санкции за кибератаки

В четверг, 30 июля, в официальном журнале Евросоюза опубликовали решение о внедрении новых санкций, которые распространяются на граждан России, а также юридические лица, связанные с КНДР и Китаем.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Совета Европейского союза.

По словам чиновников, в "черный список" попали четверо граждан РФ, а также Главный центр специальных технологий Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Персональные санкции внедрили против террористов Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова, а также Алексея Минина. Этих представителей страны-агрессора поймали на горячем в Гааге в момент попытки взлома сети Организации по запрещению химического оружия.

- Сегодня Совет ЕС решил ввести ограничительные меры против шести человек и трех организаций, ответственных за различные кибератаки или причастны к ним. К ним относятся попытки кибератак против ОЗХО и кибератаки, широко известные как WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper, - отметили в пресс-службе.

Органичения включают в себя бан на появление на территории Евросоюза, а также замораживание всех активов террористов. Кроме того, всем фирмам стран-членов ЕС запрещено сотрудничать с включенным в список.

Параллельно с этим санкции распространяются на двух граждан США и еще две фирмы, работающие на Китай и КНДР.