Совет ЕС поддержал продление крымских санкций против РФ еще на год

Совет ЕС оставил санкции в силе еще на год

В четверг, 18 июня, европейские политики приняли принципиальное решение о сохранении антироссийских санкций, которые ввели после незаконной оккупации Крыма террористами.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Совет Европейского союза продлил ограничительные меры против РФ до июня 2021 года.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против России за незаконную оккупацию Крыма. Мы это ценим! Нам необходимо усилить давление за нарушение прав человека, незаконной выдаче паспортов, строительство Керченского железной дороги, российские выборы в Крыму", - написал дипломат.

Today @EUCouncil extended until June 2021 sanctions against Russia for the illegal occupation of Crimea. Well-appreciated! We need to step up pressure for human rights violations, illegal issuing of passports, Kerch railway construction, Russian polling in Crimea #CrimeaIsUkraine — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020

Таким образом, европейские компании по-прежнему не смогут сотрудничать с террористическими фирмами из РФ, оказывать содействие оборонке страны-агрессора, а также поставлять товары на оккупированную путинскими преступниками территорию.

Кроме того, в силе останутся и остальные пакеты санкций, которые подразумевают индивидуальные запреты на посещение стран-членов Евросоюза гражданами РФ и Украины, котрые участвовали в захвате Крыма.

Снять же санкции, согласно заявлениям Евросоюза, можно только после ухода войск РФ с территории полуострова.