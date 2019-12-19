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Евросоюз официально продлил санкции против России

Вчера, 21:00
Россия будет находиться под санкциями ЕС до июня 2020-го - фото 1
Россия будет находиться под санкциями ЕС до июня 2020-го

Ограничительные меры, введенные Европейским союзом против страны-террориста в 2014-м году, будут действовать еще как минимум полгода. Правда, принимать решение об их продлении политикам из ЕС становится с каждым разом все сложнее.

В четверг, 19 декабря, лидеры ЕС официально пришли к соглашению о необходимости не снятия санкций со страны-оккупанта.

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Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Лидеры ЕС снова обсудят, продлевать санкции, или нет в июне 2020 года", - подчеркнул журналист.

Решение о продлении опубликовали и на официальном сайте Европейского совета. В документе сказано, что продолжать экономическое давление на русских решили после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения минских соглашений.

Примечательно, что с каждым полугодием европейские политики ведут все большую дискуссию по поводу необходимости продления санкций. Итальянцы, австрийцы, французы и немцы очень горят полным снятием всех ограничений, полноценного выхода своих товаров на рынок РФ, а также возможности беспрепятственно делать деньги вместе с Путиным. Из-за миллионов евро глубоко обеспокоенные дипломаты даже забыли о военных преступлениях кремлевской своры и пропустили террористов в ПАСЕ. Кроме того, лидеры ведущих стран ЕС наряду с Владимиром Зеленским говорили о "длительном перемирии", хотя такое и не соблюдалось.

Смогут ли европейцы продлить санкции в 2020-м году, неизвестно. Особенно на фоне того, что Украина движется в сторону признания кремлевской байки о "гражданской войне", а на международных переговорах президент постоянно говорит о "действующих на Донбассе боевиках", а не об участии российской армии.

Напомним, сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы путинские боевики сорвали абсолютно все запланированные договоренности - об обмене пленными, наступлении перемирия на Донбассе и открытии КПВВ в Золотом.

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Санкции Евросоюз Россия терроризм война на Донбассе Эммануэль Макрон Ангела Меркель Новости
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