Путин: юго-восток Украины - "исконно русская территоря", с которой "сейчас разбираемся"

Путин назвал большую часть Украины "своей территорией"

В четверг, 19 декабря, на очередной пресс-конференции главарь страны-террориста обозначил территориальные претензии к Украине. Как и прежде, касаются они всех регионов южной и восточной части нашей страны.

Разница лишь в том, что с 2014-го года за кремлевского карлика подобные вещи высказывали всякие Жириновские, а сегодня президент России Владимир Путин официально объявил юго-восток Украины "своей территорией".

Фактически подобные высказывания должны привести к санкциям, нотам протеста от нашего МИД и прекращению переговоров об одностороннем отведении войск ВСУ с линии фронта, но российскому диктатору подобные высказывания сойдут с рук.

- Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Но даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам обитания тех или иных народов, поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между бывшими республиками имеют место быть и даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек. Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую форму. И что получилось? Вот мы только с коллегой из Украины говорили о наших отношениях. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли русские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельской территорией. Это несколько странное решение, но оно произошло. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся, - заявил кровавый оккупант.

Напомним, во время недавнего саммита лидеров "нормандской четверки" прошла личная встреча Путина и Зеленского. Никаких соглашений на ней заключено не было. Главарь РФ требовал выборы на Донбассе без передачи границы под контроль ГПСУ, а Зеленский на это не пошёл.

В общем, встречу "нормандской четверки" назвать успешной нельзя ни по одному из пунктов, кроме обмена пленными. А с учетом захвата боевикам Станицы Луганской и непрекращающихся обстрелов со стороны агрессора, можно и вовсе прийти к выводу, что Украина получила очередной виток войны в обмен на уступки для оккупантов.