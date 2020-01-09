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В Иране заявили об утере записей с черных ящиков "Боинга" МАУ

11:20
В Иране заявили об утере данных с черных ящиков "Боинга" - фото 1
В Иране заявили об утере данных с черных ящиков "Боинга"

Утром в четверг, 9 января, в организации гражданской авиации Ирана выступили с весьма странным заявлением о том, что бортовые самописцы претерпевшего крушения лайнера Международных авиалиний Украины были повреждены в результате катастрофы.

С учетом того, что черные ящики в самолетах более чем надежно защищены, а также из-за непонятного отказа иранской стороны предоставлять самописцы на расшифровку Украине или третьей стороне, сообщение о частичном уничтожении данных выглядит весьма подозрительно.

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Тем не менее, занимающиеся расследованием катастрофы иранцы говорят о безвозвратной утере информации, которая находилась на черных ящиках.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. В то же время в МАУ утверждают, что лайнер был новым и технически исправным, а опытные пилоты не могли допустить ошибку.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

9 января объявлен в Украине днем траура.

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Крушение рейса Тегеран-Киев МАУ Авиакатастрофа Иран Расследование Новости Украина
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