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Еще один победивший на выборах депутат от "Слуги народа" был зарегистрирован ЦИК незаконно

18:00
Победитель округа №207 не имел права участвовать в выборах - фото 1
Победитель округа №207 не имел права участвовать в выборах

Очередной избранный нардепом представитель партии президента не имел никакого права значиться кандидатом в народные депутаты. Речь идет о Максиме Зуеве, победителе в мажоритарном округе №207 Черниговской области, который не жил в стране в течение пяти лет.

Не смотря на огромное количество выездов за пределы страны, которые и не дают ему возможность законно избираться, Максима Зуева члены ЦИК все же зарегистрировали нардепом.

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При этом уже через несколько дней после выборов в Раду оппонент кандидата от "Слуги народа" подал в центризбриком вполне законное требование - аннулировать регистрацию политика.

Как оказалось, в 2016-м году Зуев 237 дней не находился на территории Украины, что является основанием отказать ему в регистрации, как об этом гласит пункт первый статьи 9 закона Украины "О выборах народных депутатов".

Кроме того, за последние три года новоиспеченный депутат восемь раз катался в Крым, о чем свидетельствуют выписка из ГПСУ.

Еще один победивший на выборах депутат от 'Слуги народа' был зарегистрирован ЦИК незаконно - фото 185037Еще один победивший на выборах депутат от 'Слуги народа' был зарегистрирован ЦИК незаконно - фото 185038

Согласно данным ЦИК, на округе 207 Максим Зуев опередил своего соперника-самовыдвиженца с плохой биографией и связями с Тимошенко Игоря Рыбакова с результатом в 26,22% против 24,51.

Отменить регистрацию победителя от "Слуги народа" потребовал у ЦИК уже бывший депутат от БПП Анатолий Евлахов, который также набрал немалое количество голосов на округе - 20,17%.

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