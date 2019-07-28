В "Слуге народа" хотят сделать министром образования "гения"-математика

Сергей Бабак - проффесор и гонщик

Президентская партия, получившая полную монополию на принятие всех решений в стране, собирается отправить в отставку всех действующих министров. Замену им сейчас подыскивают.

По словам главы штаба партии Александра Корниенко, проводившую вполне неплохую реформу образования Лилию Гриневич "уйдут" вместе с ее остальными коллегами. А место министра займёт эксперт Зе команды в вопросе образования Сергей Бабак.

Именно он на одном из показушных заседаний команды Зе не сумел умножить трехзначные цифры и проявил себя настоящим "гением" в математике, когда рассказал о том, как на зарплаты учителям в 4 тысячи евро хватит 200 миллионов в год.

Кроме того, кандидат в министры говорил о необходимости тотального сокращения государственных ВУЗов, что уж точно может негативно сказаться на качестве образования, ведь в частных университетах и институтах зачастую нормальных знаний не дают, зато дерут за обучение втридорога.

Что же будет, если высшее образование станет менее доступным для населения, в "Слуге народа", судя по всему, не слишком задумываются. Возможно, потому что не видят смысла в дипломах, ведь огромное количество избранных о партии президента депутатов закончило только школу или ПТУ.

Впрочем, не беспокоит представителей партии и возможная некомпетентность главного претендента на важнейшую должность.

- Бабак уже и сам говорил о том, что хочет стать министром. Он понимает сферу, занимался управлением в образовании. Я знаю, что Сергей наработал образовательные законопроекты, и готов идти с ними в профильный комитет Рады, - заявил Корниенко в интервью изданию "Левый берег".

При этом сам же глава штаба "Слуги народа" подчеркнул, что Гриневич со своими задачами справлялась, так что ее наработки и реформу будут продолжать.

Напомним, по результатам досрочных выборов в Раду в общей сложности "Слуга народа" Владимира Зеленского насчитывает 254 прошедших в парламент депутатов. Для изменения Конституции этого недостаточно, но принимать любые законы в случае, если партия Зе проявлит себя монолитной структурой типа "Партии регионов" времен Яныка, будет вполне возможно.