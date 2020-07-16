ЕС не откроет границы для Украины еще как минимум две недели

Украинцы по-прежнему не могут воспользоваться безвизом

В четверг, 16 июля, власти Евросоюза обновили список стран, граждане которых могут приезжать в зону Шенгена. Украины в списке "безопасных" государств нет.

Представители Совета ЕС посчитали, что нашу страну нельзя отнести к государствам с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Согласно опубликованному на официальных сайтах списку, резиденты Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и КНР могут беспрепятственно въезжать на территорию стран-членов Евросоюза. В то же время китайцев пропускать будут только в том случае, если Пекин в свою очередь также откроет границы.

Европейские политики, как следует из их решения, не добавили к перечню "безопасных" стран никого, зато вычеркнули Сербию и Черногорию.

Следующая возможность для открытия границ Евросоюза для Украины будет в конце июля, когда чиновники снова будут обговаривать возможность корректировки списков. Впрочем, эпидемиологическая ситуация в данный момент не оставляет никаких шансов, поскольку количество инфицированных увеличивается с каждым днем. Тем не менее, "взрывное" распространение COVID-19 в МОЗ все же не фиксируют - цифра ежедневно выявляемых зараженных уже много дней удерживается в пределах 800-900 новых случаев в сутки.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.