ЕС еще на полгода продлил санкции против России

В ЕС решили не снимать санкции с русских

В первый день саммита Европейского Союза в Брюсселе главы государств и правительств стран-членов ЕС решили продлить работу ограничительных мер против страны-террориста до середины 2020-го.

Официально распишутся в документе все, кто должен это сделать, на следующей неделе.

С таким заявлением выступил в ходе пресс-конференции новый президент Европейского совета Шарль Мишель. По словам дипломата, санкции продлили для того, чтобы у русских был мотив воплотить минские соглашения в жизнь.

- Мы вели имели дискуссию по России и Украине. Мы были проинформированы о результатах нормандского саммита, который состоялся в минувший понедельник в Париже. Эмануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация минских соглашений остается важной. Будем продолжать за этим наблюдать, - подчеркнул Мишель.

Примечательно, что с каждым полугодием европейские политики ведут все большую дискуссию по поводу необходимости продления санкций. Итальянцы, австрийцы, французы и немцы очень горят полным снятием всех ограничений, полноценного выхода своих товаров на рынок РФ, а также возможности беспрепятственно делать деньги вместе с Путиным. Из-за миллионов евро глубоко обеспокоенные дипломаты даже забыли о военных преступлениях кремлевской своры и пропустили террористов в ПАСЕ. Кроме того, лидеры ведущих стран ЕС наряду с Владимиром Зеленским говорили о "длительном перемирии", хотя такое и не соблюдалось.

Смогут ли европейцы продлить санкции в 2020-м году, неизвестно. Особенно на фоне того, что Украина движется в сторону признания кремлевской байки о "гражданской войне", а на международных переговорах президент постоянно говорит о "действующих на Донбассе боевиках", а не об участии российской армии.