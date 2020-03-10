Эрдоган рассказал, как уничтожались восемь российских ЗРК "Панцирь"

Эрдоган похвастался расправой над русскими

Турецкие беспилотники, которые по своим заявленным характеристикам не должны представлять никакой угрозы хваленым российским зенитно-ракетным комлпексам, с легкостью расправились с ними. Такой оплеухи оборонка страны-террориста еще не испытывала.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по дороге из Брюсселя, где он участвовал в переговорах с лидерами ЕС и НАТО.

По его словам, в ходе активных боевых действий в Сирии, турецкая армия сумела уничтожить "дорогие и важные" ракетные комплексы в Идлибе:

- С помощью беспилотников были взорваны восьемь зенитных ракетных комплексов "Панцирь" российского производства, - подчеркнул президент. - Фактически были уничтожены очень дорогие и важные системы сирийской противовоздушной обороны.

Кроме того, Эрдоган высказал свое удовлетворение вступлению в силу временного режима тишины в Идлибе, где русские "ихтамнеты" на самом деле перестали стрелять после получения основательнейших тумаков.

Напомним, 27 февраля российская авиация нанесла удар по конвою турецких войск в Сирии, а в ходе атаки террористов погибло 34 военных. После этого Эрдоган заявил о подготовке серьезнейшего ответа и отправил в Идлиб свои подразделения. В итоге ракетным ударам подверглись многие все точки массового скопления тероористических бандформирований в Латакии и Идлибе.

Параллельно с турецкими войсками разбомбили сирийско-российских боевиков и израильские специалисты.

Поддержку действиям Анкары выразили союзные Турции Соединённые Штаты Америки, а в Россию "реверсными поставками от Турцекого потока" отправились гробы с призывниками, которых "поразил инфаркт".

При этом Путин не признал гибель своих вояк на чужой территории, но после призыва "перестать стрелять" и кучи уничтоженной техники проявил во взгляде настоящее желание мира и фактически отступил.