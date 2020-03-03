Война в Сирии: русские и асадиты пошли в атаку на турецкие войска

Турки продолжают разваливать войска Путина и Асада

На фоне активных действий с боку Турции российские оккупанты, поддерживающие диктатора Башара Асада, развернули наступательные действия в районе сирийской провинции Идлиб.

Террористам, которые убивают народ Сирии и противодействуют турецким силам, удалось захватить два населенных пункта вблизи Идлиба - Танабех и Джавбас.

Впрочем, серьезного стратегического назначения эти города не имеют, поэтому позиции Турции после атаки всерьез не пошатнулись. Намного более серьезными могут быть бои за Нейраб, к которому в данный момент и продвигаются группировки армии Асада и русских.

Кроме того, Путин в панике пытается любой ценой спасти терпящего крах в противостоянии в турками диктатора и отправил в Сирию уже четвертый десантный корабль "Новочеркасск" с очередной порцией наемников и кадровых "ихтамнетов".

Само собой, прекращать операцию "Весенний щит" из-за противодействия русских никто не собирается. В минобороны Турции планируют проводить операции по уничтожению сирийских войск, которые были официально признаны вражескими после убийства российской авиацией 36 турков.

Уже сейчас потери Путина и Асада весьма ощутимы. За несколько дней боевого противостояния Анкара уничтожила 2557 боевиков, пять систем ПВО, два Су-24, восемь ветролетов, 135 танков, 86 артиллерийских орудий, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, а также девять складов боеприпасов.

Пока же новый виток войны в Сирии официально считается лишь боевой операция турков против Асада, поскольку Путин наличие своих войск на территории чужого государства не признает. И это развязывает руки Эрдогану. Кроме того, президент Турции задействовал политический рычаг давления на Евросоюз и открыл границы для беженцев, что вынуждает европейских политиков считаться с его мнением и, как минимум, не поддерживать Кремль.