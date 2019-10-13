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Эрдоган принял делегацию РФ с "депутатами" из Крыма

16:00
Эрдоган зашкварился - фото 1
Эрдоган зашкварился

В воскресенье, 13 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые с момента российской агрессии в Украине провел официальный прием с участием нелегитимных "депутатов" Госдумы из украинского Крыма.

Почему Эрдоган отошел от позиции непризнания "российского Крыма" и сделал исключение для путинских бандитов, создав тем самым прецедент, в министерстве иностранных дел Украины не знают.

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Вполне может быть, что на фоне проведения Турцией военной операции против курдов и напряженности отношений с США, Эрдоган просто наметил курс на дружбу с Путиным. Только вот отсутствие договоренностей между Анкарой и Киевом на случай подобных геополитических раскладов можно считать провалом внешней политики Украины.

В МИД нашей страны на прием парламентской делегации с "крымскими депутатами" отреагировали инертно:

- Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встрече. Посла Турции в Украине пригласили в МИД.

В то же время на ни разу не превентивную работу министерства "оценили" в представительстве Зеленского в Автономной Республике Крым, отметив, что готовят запрос во внешнеполитическое ведомство "по недопущению подобных инцидентов".

Впрочем, чтобы Поклонскую и Бальбека не принимали за границей, дипломатам на самом деле следовало бы активнее работать с представителями других стран. И хотя наши чиновники обещают, что действиям "депутатов" дадут соответствующую оценку правоохранители, от очередных уголовных дел террористам хуже не станет, а вот Украина в глазах мирового сообщества теряетодин козырь за другим.

 

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Крым Реджеп Эрдоган Турция Россия Оккупация Крыма Новости
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