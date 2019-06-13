Епифаний реформирует ПЦУ. Что изменится?

Епифаний реформирует ПЦУ: что изменится

Глава ПЦУ Епифаний анонсировал скорые реформы в молодой Церкви.

Об этом он написал в Facebook.

"Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями. Наша православная украинская молодежь требует именно таких современных и одновременно духовных пастырей", - заявил владыка.

И добавил, что главная реформа - внутренняя, состоит в том, чтобы в "христиане жили по Закону Божьему".

Также Епифаний подчеркнул, что преобразования в Церкви не коснутся самого христианского вероучения.

"Суть вероучения является неизменным, ибо истина не подлежит изменениям во времени. Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы".

Не исключено, что последним тезисом священнослужитель хотел подчеркнуть консервативный характер религиозной структуры, тонко намекая на неприятие ПЦУ некоторых либеральных ценностей (пример – ЛГБТ).

Напомним, глава ПЦУ Епифаний признал недействительными все документы УПЦ КП, принятые после государственной регистрации Единой Церкви.