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Епифаний реформирует ПЦУ. Что изменится?

19:30
Епифаний реформирует ПЦУ: что изменится - фото 1
Епифаний реформирует ПЦУ: что изменится

Глава ПЦУ Епифаний анонсировал скорые реформы в молодой Церкви.

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Об этом он написал в Facebook.

"Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями. Наша православная украинская молодежь требует именно таких современных и одновременно духовных пастырей", - заявил владыка.

И добавил, что главная реформа - внутренняя, состоит в том, чтобы в "христиане жили по Закону Божьему".

Также Епифаний подчеркнул, что преобразования в Церкви не коснутся самого христианского вероучения.

"Суть вероучения является неизменным, ибо истина не подлежит изменениям во времени. Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы".

Епифаний реформирует ПЦУ. Что изменится? - фото 182683

Не исключено, что последним тезисом священнослужитель хотел подчеркнуть консервативный характер религиозной структуры, тонко намекая на неприятие ПЦУ некоторых либеральных ценностей (пример – ЛГБТ).

Напомним, глава ПЦУ Епифаний признал недействительными все документы УПЦ КП, принятые после государственной регистрации Единой Церкви.

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Митрополит Епифаний ПЦУ реформы Новости Украина
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