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Эпидемия коронавируса: Число смертей перевалило за две тысяи

08:00
Опасная эпидемия набирает ход - фото 1
Опасная эпидемия набирает ход

Неутешительные новости приходят из Китая, где по-прежнему свирепствует коронавирус COVID-19.

Согласно официальным данным, на утро 19 февраля число смертей от опаснейшей болезни перевалило за две тысячи и составило 2010 человек.

В Китае заявили о тестировании вакцины от нового коронавируса

За сутки зафиксированы 137 смерти от COVID-19.

Число выздоровевших - 14517 (+1814) чел.

Всего же на данный момент известно о 75199 (+1864 за сутки) случаях болезни.

Отметим, что в четверг, 20 февраля, наконец-таки ожидается прибытие в Украинц самолета с 49 нашим гражданами, застрявшими в Китае из-за карантина. Место прибытия никто не называет, из-за чего начали шириться слухи и в некоторых местах возникла паника.

Кроме украинцев, на борт возьмут 25 иностранцев, которые тоже будут находиться на карантине по прибытию в Украину.

Среди иностранцев граждане России, Беларуси, Аргентины и Нидерландов.

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