Элитный киевский ресторан захватил городской паркинг и карает неугодных

В центре Киева заработала машина времени / Кость Андриюк

Столичный ресторан "Авалон", находящийся в самом центре Киева и известны еще с бандитских 90-х как топовое "злачное" место, оказался в центре скандала из-за того, что захотел эти самые лихие 90-е вернуть.

Администрация ресторана "Авалон" на Леонтовича (в 90-е его знали как "Будапешт") оригинально решили вопрос с парковкой для своих клиентов. Для этого ничего не пришлось придумывать и выискивать - они тупо захватили городской паркинг, общий для всех киевлян и автолюбителей вообще, разрешив парковаться на нем сугубо "своим".

В понедельник, 23 августа, привычный порядок вещей был нарушен гражданином Эстонии, который возжелал припарковать свое авто на парковке рядом с "Авалоном". Охрана всячески противилась и мешала, однако эстонец был настойчив. Но не прозорлив. Когда иностранец вернулся за своим авто - он увидел, что у того спцщены все колеса.

О вопиющем случае негостеприимства написал в соцсетях известный киевский автомобильный активист Кость Андриюк - автор и ведущий популярного youTube проекта - "Зупини Лося". Активист с горечью констатировал факт вандализма, а также то, что коммунальным службам и полиции до этого нет никакого дела - пострадавший два часа ждал эвакуатор, чтобы транспортировать свое авто, и полицию, чтобы зафиксировать злодеяние. Но все тщетно.

Отметим, что самозахват парковки - поблема не только Авалона, подобную практику активно юзают и другие столичные заведения с претензией люксовость. При этом городские власти и коммунальные службы закрывают на эти мини-рейдерские захваты глаза.

На самозахват паркинга обратили внимание также и журналисты программы ДжеДАІ:

Журналисты ДжеДАІ установили, что администрация Авалона захватила муниципальный паркинг незаконно, более того, горе-рестораторы подделали договор аренды, которого не существует в природе.

По иронии судьбы, улица Леонтовича, где расположен "Авалон" с наглыми охранниками, была недавно показательно отремонтирована под личным надзором мэра Киева - Виталия Кличко, который живет неподалеку и, по слухам, является владельцем "Авалона".