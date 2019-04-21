Киевские рагули уничтожили баскетбольную площадку ради VIP-парковки

Жлобы рулят? / фото - Александр Лищук

Очередной акт вопиющего произвола зафиксирован в центре Киева. На этот раз в угоду ленивым и чванливым рогопилам была принесена в жертву культовая баскетбольная площадка на Шулявке.

На этот раз жертвой упоротых хозяев жизни стала культовая баскетбольная площадка в Пушкинском парке столицы Украины.

Дело в том, что в Пушкинском парке немало ресторанов (один из них пафосно горел в августе 2017 года), которые возведены там не совсем законно, как следствие - парковочных мест не хватает, а пройти несколько десятков метров для владельцев джипов - не по статусу, может отвалиться чсв. Также борется за паркоместа и "Экспоцентр", находящийся рядом.

Идя на встречу пожеланиям ленивых владельцев элитных авто - администрация приняла решение “отжать" под парковку баскетбольную площадку.

Уничтоженные кольца на площадке в Пушкинском парке / фото - Александр Лищук

В результате с баскетбольных щитов были срезаны кольца, а на асфальте, который сразу же был лишен баскетбольного смысла, оперативно разместились авто.

Именно такую картину застали баскетболисты-аматоры, пришедшие в Пушкинский парк поиграть в любимую игру.

Один из них - выложил результат действий вандалов на фейсбуке.

Среди фанатов ленивой жлоб-парковки нашелся свой Шак / фото - Александр Лищук

Отметим, что баскетбольная площадка в Пушкинском парке - место для амазонского спорта культовое, там проводятся любительские соревнования и собираются лучшие киевские баскетболисты.

Срезают кольца на площадке уже не первый раз, однако энтузиасты за свой счет восстанавливают щиты. Оказалось, что противостояние длится уже достаточно давно.

Будем надеяться, что администрация парка и киевские власти отреагируют на данное вопиющее беззаконие и накажут зажравшихся рестораторов.