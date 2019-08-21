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Елена Зеленская к визиту Нетаньяху купила платье у дочки бизнес-партнера Коломойского

15:00
Елена Зеленская пиарит Дафну Майберг - фото 1
Елена Зеленская пиарит Дафну Майберг

Первая леди Украины потратила больше всей президентской зарплаты мужа на покупку платья, в котором появилась на встрече с Сарой Нетаньяху. Белое платье с асимметричным воротником и поясом создала дизайнер Дафна Майберг.

На том, что Зеленская предпочла именно их платье, написали на странице самой компании в Facebook.

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Примечательно, что Дафна Майберг является дочерью соучредителя МАУ и бизнес-партнера Игоря Коломойского Арона Майберга.

Елена Зеленская к визиту Нетаньяху купила платье у дочки бизнес-партнера Коломойского - фото 186323

"Первая Леди Украины в белом классическом платье от #dafnamay, которое вы можете найти на нашем сайте по артикулу FW18_1_17_EC", - отметили пиарщики модельера.

Судя по сайту производителя, стоимость платья, в котором красовалась жена президента, составляет без малого 12 тысяч 240 гривен - сущая безделица для лидера "95 квартала", но весьма дорогая вещь для главы государства. Ведь президент за июнь получил всего 10 246 гривен на руки.

К слову, в одежде от Дафны Мэй Елена Зеленская появлялась в Канаде во время официального визита. Тогда она надела на официальный прием синее платье с босоножками, нарушив при этом дипломатический протокол.

Елена Зеленская к визиту Нетаньяху купила платье у дочки бизнес-партнера Коломойского - фото 186324
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