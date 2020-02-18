Электронные платежные системы Украины: какие бывают, как выбрать лучшую

Жизнь без платежных систем уже невозможна

Платежные системы работают на основе смарт-карточек, прикрепленных к банковскому счету, виртуальных аккаунтов (онлайн-денег на специальных носителях) или банковских счетов.

Общая схема работы ПС:

Клиент выбирает товар или услугу и вводит свои данные Информация поступает в банк, обслуживающий клиента Банк подтверждает платежеспособность и разрешает списание средств Система принимает платеж

Сложная операция занимает всего 2-3 секунды. Сведения о клиенте надежно защищены от попадания к третьим лицам благодаря сертификату шифрования данных и технологии 3D-Secure.

Какие международные платежные системы работают в Украине

Украинцы активно пользуются международными электронными платежами разных типов. Наиболее популярные услуги: простые денежные переводы, удаленная оплата товаров и услуг, хранение денег на счете, привязанном к банковской карте.

Платежные системы выпускают собственные банковские карты. Например, в азиатском регионе популярны JCB, UnionPay, недавно пришедшие в Украину.

Но продукты некоторых ПС в Украине практически не востребованы. Например, украинцы не заказывают банковские карточки MoneyGram и Western Union. Они пользуются этими службами для отправки наличных за рубеж или получения иностранных денежных переводов.

Популярные платежные онлайн-сервисы в Украине

Чаще всего при оплате товаров и услуг используются такие сервисы:

Google Pay (ранее Android Pay). Предлагает бесплатный сервис, мгновенные переводы и быструю оплату покупок EasyPay. Через сайт https://easypay.ua/ можно оплатить более 2500 товаров и услуг. ПС постоянно расширяет список возможностей (покупки, коммунальные платежи, пополнение мобильного, оплата налогов, кэшбек) PayPal. Международный сервис используется преимущественно для расчетов на торговых площадках США. За переведение средств снимаются проценты Payeer. Молодой международный сервис, работает с 200 странами мира Средства с карты можно снимать через украинские банкоматы Western Union. Крупнейшая в мире система моментального перевода денег. Перечислить деньги можно через пункт приема или сайт компании

Эти платежные системы взимают невысокие комиссии, гарантируют защиту данных пользователя. Но набор возможностей у них не совпадает. Например, оплатить услуги ЖКХ через Western Union затруднительно, а у Visa и MasterCard нет собственных сервисов, ориентированных на такие платежи.

Какую систему выбрать, зависит от поставленной задачи. Если нужно периодически принимать или отправлять платежи в валюте, можно открыть счет PayPal. Но для полноценной и удобной работы лучше рассмотреть ПС, ориентированную на работу с украинскими товарами и услугами. К числу популярных украинских сервисов относится EasyPay. Он быстрый, мобильный и поддерживает максимум доступных услуг.