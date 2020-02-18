Электронные платежные системы Украины: какие бывают, как выбрать лучшую
Платежные системы работают на основе смарт-карточек, прикрепленных к банковскому счету, виртуальных аккаунтов (онлайн-денег на специальных носителях) или банковских счетов.
Общая схема работы ПС:
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Клиент выбирает товар или услугу и вводит свои данные
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Информация поступает в банк, обслуживающий клиента
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Банк подтверждает платежеспособность и разрешает списание средств
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Система принимает платеж
Сложная операция занимает всего 2-3 секунды. Сведения о клиенте надежно защищены от попадания к третьим лицам благодаря сертификату шифрования данных и технологии 3D-Secure.
Какие международные платежные системы работают в Украине
Украинцы активно пользуются международными электронными платежами разных типов. Наиболее популярные услуги: простые денежные переводы, удаленная оплата товаров и услуг, хранение денег на счете, привязанном к банковской карте.
Платежные системы выпускают собственные банковские карты. Например, в азиатском регионе популярны JCB, UnionPay, недавно пришедшие в Украину.
Но продукты некоторых ПС в Украине практически не востребованы. Например, украинцы не заказывают банковские карточки MoneyGram и Western Union. Они пользуются этими службами для отправки наличных за рубеж или получения иностранных денежных переводов.
Популярные платежные онлайн-сервисы в Украине
Чаще всего при оплате товаров и услуг используются такие сервисы:
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Google Pay (ранее Android Pay). Предлагает бесплатный сервис, мгновенные переводы и быструю оплату покупок
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EasyPay. Через сайт https://easypay.ua/ можно оплатить более 2500 товаров и услуг. ПС постоянно расширяет список возможностей (покупки, коммунальные платежи, пополнение мобильного, оплата налогов, кэшбек)
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PayPal. Международный сервис используется преимущественно для расчетов на торговых площадках США. За переведение средств снимаются проценты
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Payeer. Молодой международный сервис, работает с 200 странами мира Средства с карты можно снимать через украинские банкоматы
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Western Union. Крупнейшая в мире система моментального перевода денег. Перечислить деньги можно через пункт приема или сайт компании
Эти платежные системы взимают невысокие комиссии, гарантируют защиту данных пользователя. Но набор возможностей у них не совпадает. Например, оплатить услуги ЖКХ через Western Union затруднительно, а у Visa и MasterCard нет собственных сервисов, ориентированных на такие платежи.
Какую систему выбрать, зависит от поставленной задачи. Если нужно периодически принимать или отправлять платежи в валюте, можно открыть счет PayPal. Но для полноценной и удобной работы лучше рассмотреть ПС, ориентированную на работу с украинскими товарами и услугами. К числу популярных украинских сервисов относится EasyPay. Он быстрый, мобильный и поддерживает максимум доступных услуг.