Экзотический белый чай

Белые сорта считаются элитными. Они нежнее и полезнее зеленых или черных. Когда-то такие чаи мог пить только китайский император и приближенные к нему аристократы.

Обычным людям напиток был не по карману. Более того, за разглашение секретов изготовления иностранцам в Поднебесной могли даже казнить.

Сегодня белый чай по-прежнему изготавливают только в Китае, преимущественно в провинции Фуцзянь. Предание гласит, что родился он в скромной деревушке Бай Лю Цунь. Так это или нет – неизвестно. Но в горах Фуцзяни, где нет фабрик и шумных дорог, до сих пор выращивают сырье для самого полезного чая. Для него не используют химические удобрения и обрабатывают крайне бережно, чтобы сохранить природную пользу.

В чем отличие белого чая

Китайские мастера изготавливают несколько разновидностей чая: красные и зеленые, пуэры и улуны, а также желтые и белые чаи. Последние называют императорскими, из-за элитного происхождения.

Для белого чая собирают нежные верхние листья и почки. Они должны быть цельными, здоровыми и без повреждений. Затем сырье раскладывают на солнце просушиться. Его не мнут, не скручивают и не обжаривают, как чаи сильной ферментации. Мастер старается минимально воздействовать на чай, чтобы сохранить его красоту и пользу.

Сорта белого чая

Белые сорта – нежные и деликатные. Они не могут стоить копейки, это достаточно дорогой чай. И его никогда не фасуют в пакетики, важно показать покупателям красоту чаинок. Чтобы изготовить 200 граммов элитного сорта, нужно обработать почти килограмм сырья. Одна ошибка и вся партия будет испорчена, поэтому к изготовлению белого чая допускают только опытных мастеров.

Интересно, что сорта белого чая делают из сырья одного куста. Для самых дорогих отбирают почки и верхние листья, для более простых используют листья крупнее. Знаменитые сорта белого чая:

Байхао Инь Чжень. Элитный красавчик. В ход идут молодые почки, покрытые серебристым мягким ворсом. Из-за этого чай назвали Серебряными иглами с белым ворсом.

Бай Му Дань. Известен под названием Белый пион. Для этого сорта обрабатывают 2-3 верхних листа, чаинки получаются большими.

Гун Мэй. Изготавливают из нижней части побегов, крупнолистовой, ароматный чай. Именно с него рекомендуют начинать знакомство с белыми сортами и только после этого переходить к более дорогим.

Все три сорта продают в основном рассыпными. Изредка белый чай прессуют в блины, как пуэр. Тогда его хранят дольше, выдержанные сорта отличаются оригинальным вкусом.

Белый чай полезен для здоровья. Он богат витаминами, эфирными маслами, антиоксидантами. Укрепляет иммунитет, замедляет старение клеток, выводит из организма токсины, полезен для зубной эмали, сосудов и пищеварения. Благодаря способности ускорять расщепление жиров белые сорта помогают сохранить красоту фигуры.