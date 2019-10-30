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Экс-соратника Януковича лишили миллионов – СМИ

Вчера, 21:00
Экс-соратника Януковича лишили миллионов в Латвии –СМИ - фото 1
Экс-соратника Януковича лишили миллионов в Латвии –СМИ

Латвийский суд принял решение о конфискации 30 млн долл, принадлежащих экс-соратнику Януковича Юрию Иванющенко.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайды.

По данным СМИ, латвийская Фемида приняла решение о конфискации активов еще в 2017 г., однако защита владельцев пожаловалась на нарушения прав своих клиентов и добилась повторного рассмотрения дела. Позже правоохранители подали апелляцию и суд повторил свой первоначальный вердикт.

Как уточняет "Украинская правда", арестованные активы скорее всего принадлежат экс-соратнику Юрию Иванющенко.

Для справки

Юрий Иванющенко (род. 1959) – экс-нардеп "Партии регионов", а по совместительству и уголовный авторитет под прозвищем "Юра Енакиевский".

В конце 2014 г. соратнику Януковича объявили о подозрении в совершении правонарушения ("Получение неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере и завладение средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительном сговору группы лиц").

В 2015 и 2016 гг. адвокаты успешно разваливали обвинения, а в середине апреля 2019 г. со злоумышленника и вовсе сняли все подозрения из-за "отсутствия состава преступления".

27 июня 2019 г. Иванющенко был окончательно оправдан после поступления необходимых документов из прокуратуры. В июле того же года Национальная полиция получила от ГПУ письмо и копию постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства в отношении экс-нардепа.

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Юрий Иванющенко Латвия Виктор Янукович Новости Украина
Украинская правда
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