Экс-регионала объявили в розыск. В чем он виноват?

Экс-регионала объявили в розыск. В чем он заподозрен?

Экс-регионала Дмитрия Святаша объявили в розыск.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на сайт МВД.

Согласно розыскной анкете, экс-нардеп обвиняется НАБУ в недостоверном декларировании информации ( ч.1 ст.366-1 УКУ).

Ранее мы писали, что в августе 2018 г. НАПК пожаловалось в НАБУ из-за неправдивой информации в декларациях политика за 2015-2016 гг. В частности, во время изучения налоговых отчетов было установлено, что Дмитрий Святаш в декларации 2015 г. не указал разовый расход на приобретение авиабилетов на сумму в 62 тыс. 422 грн и не отразил финансовые обязательства перед банком в размере 600 тыс. 862 евро и 618 тыс. 386 долл. Эти же обязательства также не указаны в декларации экс-депутата за 2016 г.

Напомним, что 8 октября прокуратура Киева объявила Дмитрию Святашу о подозрении в масштабных хищениях АО "Укрсиббанк" путем взятия "левых" кредитов. Общая сумма убытков финучреждения составляет 1,1 млрд грн.

Отметим, что кредиторы попытались вернуть деньги через суд, однако Святаш сумел организовать системное давление на судей, прокуратуру и антикоррупционные органы.