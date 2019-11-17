Расследование MH17 Владимир Зеленский война на Донбассе

Экс-регионала объявили в розыск. В чем он виноват?

10:30
Экс-регионала объявили в розыск. В чем он заподозрен? - фото 1
Экс-регионала объявили в розыск. В чем он заподозрен?

Экс-регионала Дмитрия Святаша объявили в розыск.

Украинского миллиардера объявили в розыск. Раскрыты детали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на сайт МВД.

Согласно розыскной анкете, экс-нардеп обвиняется НАБУ в недостоверном декларировании информации ( ч.1 ст.366-1 УКУ).

Ранее мы писали, что в августе 2018 г. НАПК пожаловалось в НАБУ из-за неправдивой информации в декларациях политика за 2015-2016 гг. В частности, во время изучения налоговых отчетов было установлено, что Дмитрий Святаш в декларации 2015 г. не указал разовый расход на приобретение авиабилетов на сумму в 62 тыс. 422 грн и не отразил финансовые обязательства перед банком в размере 600 тыс. 862 евро и 618 тыс. 386 долл. Эти же обязательства также не указаны в декларации экс-депутата за 2016 г.

Экс-регионала объявили в розыск. В чем он виноват? - фото 191401

Напомним, что 8 октября прокуратура Киева объявила Дмитрию Святашу о подозрении в масштабных хищениях АО "Укрсиббанк" путем взятия "левых" кредитов. Общая сумма убытков финучреждения составляет 1,1 млрд грн.

Отметим, что кредиторы попытались вернуть деньги через суд, однако Святаш сумел организовать системное давление на судей, прокуратуру и антикоррупционные органы.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Регионов НАБУ НАПК МВД Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
РФ вернет украинские корабли в ближайшие дни - Бутусов - фото 1
Россия ВОЗВРАЩАЕТ Украине захваченные корабли. Но есть подвох - СМИ (ФОТО)
12:30
Взрывы в Балаклее: Генштаб назвал причину - фото 1
Взрывы в Балаклее: Генштаб назвал причину
Вчера, 19:00
В Киеве похитили Гриценко. Но не того, о котором вы подумали - фото 1
В Киеве "похитили" Гриценко. Но не того, о котором вы подумали
Вчера, 18:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Важнее победы может быть только гонка… за «Оскар» - фото 1
Ford против Ferrari: Аутсайдеры включаются в гонку за Оскар
15 ноября, 12:20
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
15 ноября, 09:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
15 ноября, 09:22
Загрузка...