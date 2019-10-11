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Святашу объвили новое подозрение, регионал тут же "заболел"

17:00
Святаш умирает, его спасет только закрытие уголовки - фото 1
Святаш умирает, его спасет только закрытие уголовки

У обвиняемого в масштабных хищениях и других коррупционных преступлениях экс-нардеп Дмитрий Святаш моментально нашлось куча едва ли не смертельных диагнозов, которые несомненно помогут ему не садиться за решетку.

Годами постоянно прикрывавшийся иммунитетом политик после получения подозрения о краже 1,1 миллиарда гривен "УкрСиббанка" избегал уголовной ответственности.

Бывшего регионала обвинили в миллиардном хищении средств "Укрсиббанка"

Теперь же, когда его прижучили детективы НАБУ, он тут же предпочел спетлять в Национальный институт терапии им Л.Т. Малой НАМН Украины, который возглавляет его бывший политический соратник Александр Беловол.

Приют преступнику главврач больницы предоставил абсолютно официально, выписав при этом в справке совершенно жуткие болезни: остроый коронарный синдром и гипертоничную болезнь с очень высоким риском.Святашу объвили новое подозрение, регионал тут же 'заболел' - фото 189467

Вчера же подчиненные Сытника пришли к Святашу по месту жительства, но с удивлением для себя узнали, что подозреваемого дома нет. Вместо того, чтобы поехать в больницу и сражаться со сторожем, как это делали в случае с Насировым, правоохранители не смогли придумать ничего лучше зачитывания текста подозрения жене экс-нардепа.

Сам же Святаш может использовать наличие медицинской справки для бегства из страны под предлогом срочного лечения за границей.

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