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Экс-нардепу впаяли семь лет за бегство из-под стражи

17:00
Бывший нардеп Шепелев просидит в тюрьме очень долго - фото 1
Бывший нардеп Шепелев просидит в тюрьме очень долго

Бывший народный избранник от партии "Батькивщина" и рыгов Александр Шепелев должен отправиться за решетку из-за того, то в июне 2014-го подкупил конвоиров и сбежал из больницы, где лежал под стражей.

Обвинительный приговор был зачитан на днях в Деснянском райсуде Киева, о чем сегодня отчитались представители Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, в июне осужденный дал взятку инспектору Киевского следственного изолятора, который исполнял обязанности начальника караула, за пользование мобильным и создание условий для побега. Чуть позже он смотался из-под стражи в больнице скорой помощи.

Впрочем, семилетнее заключение - далеко не последняя проблема для Шепелева, поскольку его судят по еще целому ряду уголовных дел. Экс-нардепу инкриминируют организацию убийств, работу вооруженной банды, завладение бюджетными деньгами, покушение на убийство свидетеля и организацию фальсификаций уголовного производства.

В 2006-м году, как говорят копы, он участвовал в лишении жизни полковника милиции Романа Ерохина, но подозрение никак не помешало ему стать нардепом. Изначально в Раду Шепелев прошел по спискам Блока Юлии Тимошенко. В 2010-м его изгнали из фракции, после чего преступника пригрели регионалы. После провальной попытки баллотироваться по округу в качестве самовыдвиженца Шепелев сбежал из страны. Его задержали в Будапеште только спустя 12 месяцев, а в мае 2014-го - экстрадировали в Киев.

После бегства из-под стражи экс-нардеп отправился в Россию, где в 2015 его задержали. Русские официальному Киеву в выдаче преступника, разумеется, отказали, но спустя три года он внезапно объявился в Киеве, где его и повязали. При задержании у Шепелева нашли удостоверение сотрудника "МГБ" "ДНР".

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