В ГПСУ призвали террориста, который воевал за "ДНР"

Боевик "ДНР" служил в ГПСУ по контракту

Во вторник, 11 августа, в Государственной пограничной службе отчитались о задержании боевика "ДНР", который несколько лет охранял границу Украины.

Боевика, который принимал участие в войне против Украины, разоблачили сотрудники подразделения внутренней безопасности ГПСУ вместе с контрразведчиками Службы безопасности.

Как оказалось, сепар-боевик с сентября 2014-го добровольно отправился на Донбасс и примкнул к террористам батальона "Оплот", где нес службу в тылу. В январе 2015 подразделение перебросили на передовую, после чего ватовоин сбежал в Харьков, где продолжил жить спокойно и счастливо.

Эпично, что никаких последствий в виде уголовной ответственности для него не было. Более того, во время одной из волн мобилизации террористу пришла повестка, от которой он не откосил. Так боевик "ДНР" оказался в рядах ГПСУ. Судя по всему, после он подписал контракт, поскольку задержали его лишь в 2020-м, как действующего представителя госпогранслужбы.

- Факт правонарушения внесен в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 258-3 УК Украины - "Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации, - отметили в ведомстве. - Военнослужащему вручено извещение о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжаются следственные действия".

