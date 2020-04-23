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Экс-нардеп от БПП признал вину в незаконном получении денег и согласился отсидеть условно

19:00
Александр Черненко признался в совершении преступления - фото 1
Александр Черненко признался в совершении преступления

В четверг, 23 апреля, бывший народный избранник от уже не существующей партии "Блок Петра Порошенко" Александр Черненко сознался в том, что получил 582 тысячи гривен в виде компенсации за аренду жилья в Киеве, хотя никогда таковое не снимал и владеет двумя квартирами в столице.

В ходе заседания Высшего антикоррупционного суда экс-парламентарий заявил, что никогда не использовал полученные деньги для целевых нужд, а просил компенсацию из-за того, что ее "все берут".

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В итоге служители Фемиды объявили перерыв в заседании до 29 апреля, но Черненко однозначно признают виновным и впаяют положенный условный срок.

Инкриминируют бывшему политику и экс-супругу Зоряны Скалецкой, которая до недавнего времени возглавляла МОЗ при Гончаруке, злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

- Я полностью признаю себя виновным. Незнание законодательства не освобождает меня от ответственности, поэтом я признаю себя виновным. Я действительно знал, что не начисляется компенсация тем, кто проживает или имеет место для проживания в 30-километровой зоне. Я зарегистрирован в Бородянке. Я был уверен, что это 50 км от Киева, но считать нужно не от центра, а от границ Киева, и Бородянка входит в эту зону. Если бы я на тот момент все это знал, я бы не обращался за компенсацией, – заявил бывший нардеп.

Примечательно, что жил он все это время в одной из квартир Скалецкой в столице.

По словам Черненко, он уже вернул все незаконно полученные средства в казну, а штраф в 17 тысяч гривен обязуется выплатить, если его выпишут судьи.

Прокуроры, ссылаясь на сделку некогда обладавшего мандатом политика, потребовали для него три года условно с лишением права занимать должности в избираемых органах государственной власти с испытательным сроком один год.

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антикоррупционный суд нардеп уголовное дело Зоряна Скалецкая Новости
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