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Будет заниматься коррупцией в ГФС и на таможне: Уманский стал советником Ермака

Вчера, 23:00
Андрей Ермак представил Игоря Уманского своим замом - фото 1
Андрей Ермак представил Игоря Уманского своим замом

Признанный лидерами Зе команды не компетентным министром финансов Игорь Уманский в среду, 22 апреля, получил топовую должность в Офисе президента Украины. По указу Зеленского уволенный за провал работы экс-глава минфина стал советником Андрея Ермака.

Согласно опубликованному на сайте президента указу о назначении, Уманский получил далеко не рядовой пост и будет заниматься раскрытием коррупционных схем на таможне и в налоговой.

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Об этом на своей странице в Facebook заявил и сам Андрей Ермак, который, судя по всему, является едва ли не коррупционером №1 в Украине:

"Меня очень возмутила информация о коррупции на таможне и в налоговой, которую озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов".

Эпичным выглядит и то, как в Зе команде преподносят назначение. Ведь, если верить главе Офиса президента и самому руководителю страны, должность Уманский получил после своих высказываний в СМИ. При этом публикации данных и видеодоказательств о торговле должностями самим Ермаком на Банковой упорно игнорировали.

Да и обещания создания межведомственной группы с международными аудиторами выглядят весьма нелепо на фоне растущих откатов, продажи за границу средств защиты вопреки запрету Кабмина, а также хищений бюджетных средств чиновниками из МОЗ при закупках защиты для врачей в разгар пандемии.

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Андрей Ермак Игорь Уманский Коррупция Офис Президента Новости Украина
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