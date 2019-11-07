Экс-напарник Притулы стал русским патриотом - ФОТОФАКТ

Экс-напарник Притулы стал русским патриотом - ФОТОФАКТ

Экс-партнер Притулы Андрей Молочный стал русским патриотом.

Об этом написал блогер Андрей Ходза в Facebook.

"Помните, была такая х....я - Андрей Молочный? КВН, Камеди Клаб, еще какие-то смеху..чки. После Майдана Андрюша перебрался в Россию, потому что там комфортнее и веселее, и денег больше. И там Молочного очень поплавило на победоносии и дедах. Прямо очень", – гневно начал Ходза.

И обосновал свою мысль.

"Из Москвы Андрей катает гневные телеги о фашистах, которые ходят по улицам украинских городов и не уважают ветеранов. Но, как надеется бывший украинский комик, рано или поздно фашиствующих молодчиков вип…дят из украинских городов, и снова можно будет пронести портрет Жукова и Сталина, и положить пару гвоздик Ватутину", - добавил блогер выложил скрины Молочного с осуждением Украины.