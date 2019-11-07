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Экс-напарник Притулы стал русским патриотом - ФОТОФАКТ

12:49
Экс-напарник Притулы стал русским патриотом - ФОТОФАКТ - фото 1
Экс-напарник Притулы стал русским патриотом - ФОТОФАКТ

Экс-партнер Притулы Андрей Молочный стал русским патриотом.

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Об этом написал блогер Андрей Ходза в Facebook.

"Помните, была такая х....я - Андрей Молочный? КВН, Камеди Клаб, еще какие-то смеху..чки. После Майдана Андрюша перебрался в Россию, потому что там комфортнее и веселее, и денег больше. И там Молочного очень поплавило на победоносии и дедах. Прямо очень", – гневно начал Ходза.

Экс-напарник Притулы стал русским патриотом - ФОТОФАКТ - фото 190839

И обосновал свою мысль.

Экс-напарник Притулы стал русским патриотом - ФОТОФАКТ - фото 190841

"Из Москвы Андрей катает гневные телеги о фашистах, которые ходят по улицам украинских городов и не уважают ветеранов. Но, как надеется бывший украинский комик, рано или поздно фашиствующих молодчиков вип…дят из украинских городов, и снова можно будет пронести портрет Жукова и Сталина, и положить пару гвоздик Ватутину", - добавил блогер выложил скрины Молочного с осуждением Украины.

Экс-напарник Притулы стал русским патриотом - ФОТОФАКТ - фото 190842

Для справки

Андрей Молочный (род. 1978 г.) – украинский комик, участник "Дуэта имени Чехова", соавтор шоу "Файна Юкрайна" и Comedy club UA.

Экс-напарник Притулы стал русским патриотом - ФОТОФАКТ - фото 190844

Долгое время работал в паре с Сергеем Притулой. Несмотря на события последних лет, продолжает выступать в России.

Экс-напарник Притулы стал русским патриотом - ФОТОФАКТ - фото 190845
Напомним, СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом.
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Сергей Притула Вторая мировая война Киев Новости Украина
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