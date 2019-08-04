Бывший украинский "беркутовец" жестоко избил русских в Москве (ФОТО)

Русский протест: одного бьют, десять смотрят

Пока многие украинцы просто мечтают о том, чтобы унизить русских, Кусюк делает это каждый день. Так, бывший замглаваря киевского отделения спецназа "Беркут" Сергей Кусюк, который сбежал из Украины после совершенных на Майдане преступлений, принимал участие в разгоне митингов в Москве.

Вот уже две недели подряд жаждущие быть избитыми жители Москвы организовывают веселый интертейнмент карателям - "ОМНОовцам" и "беркутам".

Зная, что ничего от своей диктаторской власти добиться не смогут, называющие себя "либералами" ненавистники Украины выходят на улицы белокаменной, чтобы покричать о том, что Путин стал каким-то не таким, не столь милым сердцу русского, как было во время захвата Крыма, а заодно присесть на бутылку и поснимать видео с избиениями рядом стоящих.

И пока рабское население негодует, а протестующие даже не догадываются, что бойцы "Беркута" отлично горят, эти самые каратели упражняются на русских. Сергея Кусюка, руководителя разгона Майдана, привлекали для избиения либеральных ватовоинов.

Он же руководил ОМОНом в Москве еще летом 2017-го, когда плебс почему-то решил устроить подобие бунта из-за коррупции в России. Затем на улицах города его и подчиненных видели много раз. С дубинками.

Всего же за вчерашний день в Москве паканули 828 человек. Все они были избиты толпой спецназовцев, но протест при этом слился, и уже сегодня на улицах столицы РФ ничего не происходит.

Сергей Кусюк же находится в розыске в Украине. ГПУ пыталась добиться его экстрадиции, но российским террористам опытный убийца очень даже нужен.