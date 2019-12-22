Экс-глава КСУ натравила ментов на людей, которые скинулись на укладку дороги в своем селе

Менты не дают людям построить дорогу за свой счет

Наталья Шаптала, которая возглавляла Конституционный суд Украины, очень не хочет, чтобы мимо ее дома в селе Лесники катались машины. Поэтому судья сделала так, чтобы аваковские подчиненные блокировали все поползновения жителей населенного пункта проложить асфальтную дорогу.

Как утверждают журналисты "Радио Свобода", для самостоятельного решения проблемы с отсутствием дороги жители Лесников собрали без малого 600 тысяч гривен.

Был разработан рабочий проект по укладке асфальта, который утвердили местные власти. Впрочем, как оказалось, согласовывать строительство дороги нужно было с Натальей Шапталой.

Сразу после начала работ к нанятым подрядчикам пришли мусора и титушки, которые заявили, что запрещают заниматься укладкой асфальта. Поясняют свои действия злоумышленники неким запретом от высокопоставленного чиновника.

- Полиция приезжает усиленными нарядами по несколько патрульными машин, хотя никаких изменений на улице мы вносить не собираемся - ни прокладывать коммуникации, ни вырубать деревья, - утверждают местные жители.

А чтобы поездки ментов и запреты на прокладку дороги можно было хоть как-то пояснить журналистам, мусора склепали некое уголовное дело. Начотдела Киево-Святошинского отдела полиции в Киевской области Валерий Евтушенко поясняет, что копы расследуют производство, поэтому людям нельзя оформить нормальную дорогу за свои деньги. Мол, сначала нужно проверить правильность проекта и замерять дорожный участок.

А фактически же бывшая глава КСУ не хочет, чтобы мимо ее дома ездили машины, поэтому и старается практически любой ценой наломать людям инициативу.