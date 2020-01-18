Экс-глава ГАИ напился, сел за руль и пободался с полицией – ФОТО

Экс-глава ГАИ напился, сел за руль и пободался с полицией – ФОТО

В субботу, 18 января, в Киеве полиция задержала пьяного экс-главу ГАИ Александра Ершова.

Об этом сообщает Pitbull Kiev.

Как передает источник, напившись с друзьями, мужчина сел за руль "Range Rover - Evoque". Немного погодя его остановила полиция и попросила предъявить документы.

В свою очередь водитель попытался убедить их, что за рулем был не он, а его жена. Однако этот довод не сильно убедил стражей правопорядка и мужчина попытался уйти.

Начался процесс задержания. Несмотря на попытки водителя оказать сопротивление, полиция завершила свою работу и упаковала правонарушителя. Как было установлено позже, несговорчивым гражданином оказался Александр Ершов – экс-глава ГАИ.

Об открытии уголовного производства против правонарушителя пока ничего не сообщается.

Напомним, в Киеве машина протаранила пиццерию. Все началось с массовой драки. Как передает источник, инцидент произошел на Поздняках. Около 10 особ зашли в кафе и начали приставать к посетителям и персоналу. Началась массовая драка, закончивашаяся тараном авто. Подробности читайте по ссылке.