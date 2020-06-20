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Экс-боец ВСУ пытался подорвать военный госпиталь - ФОТО

19:12
Экс-боец ВСУ пытался подорвать военный госпиталь - ФОТО - фото 1
Экс-боец ВСУ пытался подорвать военный госпиталь - ФОТО

Экс-военнослужащий ВСУ планировал совершить несколько терактов на военных объектах в Луганской области.

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Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

По данным следствия, экс-военнослужащий ВСУ, проходивший службу в 2018-2019 гг. в зоне ООС, хотел перейти линию разграничения и устроиться на службу к российским оккупантам на Луганщине.

Экс-боец ВСУ пытался подорвать военный госпиталь - ФОТО - фото 201700

Перед этим преступник планировал подорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. Для этого он установил взрывчатку у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находятся около 170 человек военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывное устройство на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

Экс-боец ВСУ пытался подорвать военный госпиталь - ФОТО - фото 201701

На данный момент преступник задержан, взрывчатка изъята. Правоохранители продолжают неотложные следственные действия и принимают меры по установлению всех обстоятельств преступления.

Экс-боец ВСУ пытался подорвать военный госпиталь - ФОТО - фото 201703

Напомним, в Киеве боевик "ДНР" из группировки ОПЛОТ подстрелил полицейского. По факту нападения на правоохранителя открыто уголовное производство. Подробности читайте по ссылке.

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