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Ефремов выпулился из СИЗО

13:20
Ефремов покинул хату - фото 1
Ефремов покинул хату

В среду, 24 июля, отец-основатель "ЛНР", превратившийся за время своего пребывания в следственном изоляторе из фраера в активиста (сотрудничающего с администрацией) за счет грева на хате у хозяина, официально покинул СИЗО.

Обвиняемый в терроризме бывший король Луганской области вышел из здания изолятора в Старобельске, где ему пришлось чалиться без малого три года.

Ефремов вышел из тюрьмы: Что происходит

Сев в Range Rover своего адвоката Евгения Солодко, антиукраинский деятель, признававшийся в финансировании боевиков "ЛНР", укатил в закат под охраной: его сопровождали представители правоохранительных органов, ведь мера пресечения в виде домашнего ареста на него пока еще действует.

Как известно, бывшего царька Луганской области задержали 30 июля 2016 в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался сбежать в Вену.

Сотрудники СБУ инкриминировали ему совершение преступлений, описанных в части третьей статьи 110 УК Украины - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей", части первой статьи 111 - "Государственная измена", части первой статьи 258-3 - "Создание террористической группы или террористической организации", частях третьей и пятой статьи 27 - "Соучастие в преступлении" и статьи 341 - "Захват государственных или общественных зданий или сооружений".

Теперь же дело Ефремова, судя по всему, будут окончательно разваливать.

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"ЛНР" Александр Ефремов уголовное дело терроризм Боевики война на Донбассе СИЗО Новости Украина
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