Джордж Мартин попрощался с "Игрой престолов" и рассказал о финале книг

Джордж Мартин знает о задержках с книгой

Писатель-тролль Джордж Мартин, устроивший настоящую вакханалию, прекратив писать книги саги "Песнь льда и пламени", в своем блоге не прокомментировал полнейший провал финального сезона, зато в очередной раз наобещал всем дописать книги.

Мартин ни разу не упомянул о том, что сценаристам "Игры престолов" пришлось допиливать сюжетные линии самостоятельно, поскольку он решил в очередной раз нагрести авансов, но не выполнил свою работу.

Зато в воспоминания писатель ударился полноценно:

"Трудно поверить, что все закончилось, если говорить откровенно. Годы прошли в один миг. Неужели прошло уже более десяти лет с тех пор, как мой менеджер Винс Джерардис организовал встречу в Лос-Анджелесе, и я впервые встретился с Дэвидом Бениофф и Дэниелом Бреттом Уайсом за ланчем, который продолжался до ужина? Я спросил, знают ли они, кто был матерью Джона Сноу. к счастью, они знали. Я тогда и не думал, что собираюсь отправиться в путешествие, которое изменит мою жизнь".

Что же касается книг, которых от Мартина ждут уже не первый год, он на них просто подзабил. Сейчас автор культовой саги занят в качестве продюсера в разработке пяти шоу на HBO, двух в Hulu и еще одного на канале History, а также задействован в куче других проектов.

"Зима близко, я давно это говорил, и так оно и есть. "Ветры зимы" сильно задерживаются, знаю-знаю, но они будут дописаны. Не могу сказать, когда, но я их закончу, и придет время "мечтаний о весне". Чем закончится? Люди спрашивают, так же, как шоу? Или по-другому? Ну да. И нет. И так. И нет. И так. И нет. И так, - сохранил интригу Мартин. - Книга или шоу, каким будет "настоящий" финал? Это глупый вопрос. Как насчет такого? Я это напишу. Вы прочтете. И каждый сможет принять решение и поспорить о нем в интернете".