Джо Байден став 46-м президентом США

Демократи знову при владі / Соцмережі

У середу, 20 січня, Джо Байден склав присягу та офіційно став новим - 46-м президентом США.

Церемонія інаугурації пройша у Вашингтоні за беспрецедентних заходів безпеки.

Гімн США перед урочистою присягою виконала сама Леді Гага. Також на інаугарації виступила Дженніфер Лопес. Вона виконала пісню This Land Is Your Land, що не є неформальним гімном країни.

"Я клянуся вам, що буду президентом усіх американців", - урочисто пообіцяв новий президент.

пообіцяв, що не дасть надії силам, які намагалися роз'єднати Америку: "ми навчилися, що демократія – річ цінна і дуже тендітна. І цього разу демократія перемогла".

Байден пообіцяв, що в США не буде місця ні гендерній, ні расовій нерівності, а ще – відбудувати середній клас і зробити США ще раз провідною силою у всьому світі.

"Єдність. Єдність. Єдність", – головний посил промови новоспеченого президента США.

Також присягу склала віце-президент Камала Гарріс.

45-й президент всупереч традиції участі не брав - Дональд Трамп відлетів на гелікоптері за кілька годин до початку церемонії.

Президент Зеленський споглядав за інавгуарцією Байдна з України у форматі онлайн.