Джо Байден і Борис Джонсон підписали нову «Атлантичну хартію»

Лідери Західного світу обговорили спільну стратегію / TOBY MELVILLE / AFP / POOL

На своїй першій особистій зустрічі президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписали нову версію історичної «Атлантичної хартії» 21-го століття.

Два лідери Західного світу пообіцяли працювати «в тісній співпраці з усіма партнерами, які поділяють наші демократичні цінності» і протидіяти «зусиллям тих, хто прагне підірвати наші союзи і інститути».

Хартія містить у собі зобов'язання співпрацювати в області зміни клімату, технологій і науки. У ній також підтверджується підтримка НАТО, при цьому підкреслюється неприйняття втручання у вибори і кампаній по дезінформації.

«Ми повинні забезпечити, щоб демократії - починаючи з нашої власної - могли вирішувати найважливіші проблеми нашого часу», - йдеться в документі. Підкреслюючи їх схожість як «демократії», вони намагаються створити явний контраст з авторитарними Росією і Китаєм.

Цей документ є символічним натяком на оригінальну Атлантичну хартію, підписану в 1941 році президентом Франкліном Д. Рузвельтом і прем'єр-міністром Великобританії Уїнстоном Черчиллем. Цей документ був планом виходу з Другої світової війни і включав набір загальних принципів, таких як лібералізація торгівлі, трудові стандарти і зобов'язання по відновленню самоврядування в країнах, які були окуповані.

Байден часто говорив про своє президентство в грандіозних історичних термінах, і він неодноразово хвалив Рузвельта як зразок для наслідування для його часу в Білому домі. Точно так же Джонсон бачить в Черчіллі свого кумира і навіть написав про нього книгу.

Ця нова хартія виникла не після світової війни, а після пандемії, і вона намагається прояснити, як можуть і повинні виглядати найближчі десятиліття з точки зору двох лідерів, заявили офіційні особи. Підписання цієї хартії знаменує відновлення історичних «особливих відносин» - фрази, яку Черчілль придумав для опису глибини зв'язків між двома демократичними країнами.

Перш ніж Байден і Боррель підписали цю нову Атлантичну хартію, вони розглядали копію оригінального документа під склом під наглядом репортерів. Інша частина їх зустрічі пройшла за закритими дверима.

Рузвельт і Черчілль сформували глибоку військову дружбу, яка, за словами деяких істориків, «врятувала світ».

Було багато запитань про те, наскільки «особливими» (або не особливими) можуть бути особисті відносини між Байденом і Джонсоном. Перед зустріччю в четвер у Корнуоллі перед самітом «великої сімки» ці двоє ніколи не зустрічалися особисто.

І все ж перші враження вже були зроблені. Під час президентської кампанії 2020 року Байден знущався над Джонсоном під час збору коштів, називаючи його «фізичним і емоційним клоном» колишнього президента Дональда Трампа.

Байден виступив проти виходу Великобританії з Європейського союзу. Джонсон виступав за Брексил і, врешті-решт, просував його через парламент. Байден хоче відновити глобальні союзи Америки. Джонсон розглядається як втілення націоналістичної популістської політики. Байден балотувався в президенти як явний закид Трампу. Джонсон був відомий тим, що був особливо дружелюбний з колишнім президентом, який одного разу захоплено назвав його «Британським Трампом».

Трамп і деякі політичні оглядачі бачили Брексит в тому ж ключі, що і філософія Трампа «Америка перш за все».

Проте, першим європейським лідером, з яким Байден поговорив після своєї інавгурації, був Джонсон, який швидко визнав перемогу президента в той час, коли його старий друг Трамп запекло боровся з нею.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вперше зустрілися в четвер з моменту вступу Байдена в посаду. В ході зустрічі сторони обговорили Brexit, боротьбу з коронавірусом, і ряд зовнішньополітичних тем, включаючи Афганістан, Китай, Іран і Росію.

За словами Джонсона, якого цитує The Guardian, переговори з Байденом були "відмінними" і тривали довго. Він порівняв їх з "ковтком свіжого повітря".