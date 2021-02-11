Джину Карано звільнили з "Мандалорця" за довгий язик
Студія Lucasfilm звільнила зірку «Мандалорця» Джину Карано через образливі пости у соціальних мережах, в яких вона захищала Трампа та республіканців.
Після серії постів Джини Карано в соцмережах студія Lucasfilm вирішила розірвати стосунки з актрисою, яка зіграла Кару Дюн в двох сезонах серіалу «Мандалорець».
Актриса порівняла в TikTok сучасну політичну ситуацію в США з нацистською Німеччиною. Пост був видалений, але поширився в Twitter, де потім швидко набрав популярність хештег «Звільніть Джину Карано» (#FireGinaCarano), з яким автори зверталися до Disney і творцям «Мандалорця».
Після галасу в соцмережах студія Lucasfilm випустила заяву, в якій оголосила, що більше не має наміру співпрацювати з актрисою: «Джина Карано в даний час не працює в Lucasfilm, і ми не плануємо працювати з нею в майбутньому. Її пости в соціальних мережах, що порочать людей на підставі їх культурної та релігійної ідентичності, огидні і неприйнятні».
Крім Lucasfilm, з Карано припинило працювати агентство UTA, що представляло актрису.
Це не перший раз, коли Карано виявляється в центрі скандалу через свої висловлювання в соцмережах. У серпні 2020 го її розкритикували за блокування акаунтів, що підтримують рух Black Lives Matter. Після цього її звинуватили в трансфобії, коли вона вирішила познущатися над практикою використання особистих займенників, додавши в профілі в Twitter «біп / боп / буп» поруч зі своїм ім'ям. Карано також публікувала фейки про вимоги до масок в зв'язку з пандемією коронавируса і виступала проти вакцинації.
Після президентських виборів в США вона на правах прихильниці Трампа - поділилася теоріями змови про шахрайство на виборах. Карано і її шанувальники спробували змінити ситуацію, запустивши в Twitter хештег «Ми любимо Джину Карано» (#weloveginacarano), але він залишився непоміченим більшістю користувачів, які вже запустили процес громадянської страти акторки.