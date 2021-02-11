Джину Карано звільнили з "Мандалорця" за довгий язик

Кара Дюн - все / Disney

Студія Lucasfilm звільнила зірку «Мандалорця» Джину Карано через образливі пости у соціальних мережах, в яких вона захищала Трампа та республіканців.

Після серії постів Джини Карано в соцмережах студія Lucasfilm вирішила розірвати стосунки з актрисою, яка зіграла Кару Дюн в двох сезонах серіалу «Мандалорець».

Актриса порівняла в TikTok сучасну політичну ситуацію в США з нацистською Німеччиною. Пост був видалений, але поширився в Twitter, де потім швидко набрав популярність хештег «Звільніть Джину Карано» (#FireGinaCarano), з яким автори зверталися до Disney і творцям «Мандалорця».

«Євреїв били на вулицях не нацистські солдати, а їх сусіди ... навіть діти, - написала Карано. - Оскільки історію редагують, більшість людей сьогодні не усвідомлюють, що для того, щоб дійти до точки, коли нацистські солдати могли легко зібрати тисячі євреїв, уряд спочатку змусило своїх сусідів ненавидіти їх просто за те, що вони євреї. Чим це відрізняється від ненависті до когось з-за їх політичних поглядів?».

Після галасу в соцмережах студія Lucasfilm випустила заяву, в якій оголосила, що більше не має наміру співпрацювати з актрисою: «Джина Карано в даний час не працює в Lucasfilm, і ми не плануємо працювати з нею в майбутньому. Її пости в соціальних мережах, що порочать людей на підставі їх культурної та релігійної ідентичності, огидні і неприйнятні».

Крім Lucasfilm, з Карано припинило працювати агентство UTA, що представляло актрису.

Це не перший раз, коли Карано виявляється в центрі скандалу через свої висловлювання в соцмережах. У серпні 2020 го її розкритикували за блокування акаунтів, що підтримують рух Black Lives Matter. Після цього її звинуватили в трансфобії, коли вона вирішила познущатися над практикою використання особистих займенників, додавши в профілі в Twitter «біп / боп / буп» поруч зі своїм ім'ям. Карано також публікувала фейки про вимоги до масок в зв'язку з пандемією коронавируса і виступала проти вакцинації.

Після президентських виборів в США вона на правах прихильниці Трампа - поділилася теоріями змови про шахрайство на виборах. Карано і її шанувальники спробували змінити ситуацію, запустивши в Twitter хештег «Ми любимо Джину Карано» (#weloveginacarano), але він залишився непоміченим більшістю користувачів, які вже запустили процес громадянської страти акторки.