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Джаред Лето в Киеве отобрал гитару у уличного музыканта и порвал всех (ВИДЕО)

13:00
Джаред Лето восхитил киевлян - фото 1
Джаред Лето восхитил киевлян

Известный певец и голливудский актер, фронтмен группы 30 seconds to Mars Джаред Лето вечером в четверг, 18 июля, устроил импровизированный концерт на пешеходном мосту через Днепр в Киеве.

Шикарнейший американский исполнитель, приехавший с Украину для участия в UPark Festival, немного задержался в столице и потусил в клубе "Южный берег Киева".

Морбиус: Джаред Лето поделился первым фото со съемочной площадки

Вчера вечером, прогуливаясь по пешеходному мосту на Труханов остров, певец послушал концерт уличного музыканта, но не выдержал и, забрав у него гитару, сам встал у микрофона.

Перед изумленной публикой Джаред Лето исполнил один из своих хитов The Kill, после чего задорно пообщался с народом и передал инструмент в руки владельцу.

Американец с радостью фотографировался с поклонниками, а затем ушел в сторону ночного клуба. Разумеется, в окружении своих многочисленных фанатов и зевак.

Смотрите видео спонтанного выступления Джареда Лето в Киеве онлайн:

К слову, это не первое неожиданное появление звезды на публике в Киеве. В прошлом году Лето проехался в автобусе, но тогда его практически никто не узнал. Все же появление звезды такого масштаба в нашем общественном транспорте воспринимаетяс из разряда "тебе все равно никто не поверит".

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