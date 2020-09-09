Дюна: Трейлер, дата выхода и актеры новой экранизации Фрэнка Герберта

Дюна - смотрим трейлер

Один из самых ожидаемых фильмов года - фантастический эпос "Дюна" обзавелся полноценным трейлером, что дает БЕЗ ТАБУ полное право рассказать о грядущей премьере.

Трейлер

9 сентября 2020 студия Warner Bros явила миру эффектный трейлер своего блокбастера - "ДЮНА" под Pink Floyd.

Ролик действительно эффектен, ярок и масштабен. Иначе и быть не могло, учитывая бюджеты, актерский состав и то, кто в режиссерском кресле.

Дюна 2020 - смотреть онлайн трейлер фильма:

Дюна 2020 - смотреть онлайн дублированный трейлер:

Сюжет

Сюжет фильма Дени Вильнева охватывает половину первой книги вселенной "Дюны". Главный герой - молодой Пол Атрейдес, который должен найти себя и затем сплотить фрименов для победы в войне за планету Арракис.

Дюна близко

Отметим, что Вильнев снимает сразу две части фильма - по схеме, опробованной на "Властелине колец".

Актеры и роли

Тимоти Шаламе в роли Пола Атрейдеса

Ребекка Фергюсон в роли Леди Джессики

Оскар Айзек в роли герцог Лето Атрейдеса

Джош Бролин в роли Гурни Халлека

Стеллан Скарсгард в роли барона Владимира Харконнена

Дэйв Батиста в роли Глоссу «Зверя» Раббана

Зендая в роли Чани

Шарлотта Рэмплинг в роли Гайи Елены Мохийи

Джейсон Момоа в роли Дункана Айдахо

Хавьер Бардем в роли Стилгара

Дэвид Дастмалчян в роли Питера Де Врийе

Чан Чэнь в роли доктор Веллингтона Юйэ

Стивен Хендерсон в роли Суфира Хавата

Бабс Олусанмокун в роли Джамиса

Глория Обианьо в роли Хары

Шэрон Дункан-Брюстер в роли планетолога Лиет-Кинеса

Бьорн Фрайберг в роли офицера Лето Атрейдеса

Бонусом, по слухам, будет Кристиан Бэйл, который подарил свою пластику легендарному гигантскому Червю (он есть в трейлере).

Дата выхода

Премьера новой "Дюны" состоится 19 декабря 2020 - что называется - под елочку.