"Дюна" - що треба знати про головну прем'єру року до самої прем'єри

Дюна 2021 - що треба знати про головну прем'єру року

Що потрібно знати перед переглядом "Дюни", або після, якщо ви не читали книги?

У всесвіту Дюни є дуже струнка та послідовна науково-фантастична база.

Історія

Більше 10'000 років тому відбулась жахлива війна після якої люди уклали між собою Велику Конвенцію. За нею домовились не використовувати комп'ютери (розумні машини) та жорстко регулювати війни для збереження людських життів. Наприклад заборонено використовувати ядерну зброю проти людей.

За дотриманням цього слідкують імператор та великі доми.

Політичний устрій

Влада у всесвіті розподіляється між імператором, феодалами (великі доми), гільдією навігаторів та релігійною організацією Бене Гессерит.

Устрій схожий на феодалізм, де феодами виступають окремі планети. Люди розселились по всій галактиці. Галактика - це імперія, керується падишах-імператором. Поточна династія імператорів править вже більше 10'000 років. Окрім імператора існує Ландсраада - це парламент, який складається з Великих Домів. Ландсраада створена, щоб вирішувати конфлікти між великими домами. В окремих випадках навіть імператор має відповідати перед Ландсраадою.

У кожного великого дому є своя армія, але якщо скласти всі армії великих домів, то вони будуть по силі дорівнювати армії імператора. На тому і тримається політичний баланс: великі доми об’єднуються через Ландсрааду, щоб імператор їх не перебив по одному, імператор виступає арбітром в конфліктах феодалів і не підігрує окремим домам. Йому це заборонено.

Через великі відстані між планетами дуже важливим органом є Гільдія Навігаторів, яка єдина вміє робити миттєві міжзоряні перельоти, але для цього їм потрібно багато спайсу. Спайс добувають на планеті Арракіс (або Дюна) і це контролюють імператор та великі доми, але міжзоряні пересування та торгівлю контролює Гільдія. Так і тримається баланс.

Головним релігійним орденом в імперії є Бене Гессерит - це закритий жіночій релігійний орден. Орден має унікальні навички і невідомі широкому загалу завдання - генетична селекція з метою створення Надлюдини, щоб врятувати людство. Зазвичай при всіх домах є представниця ордену, або дружина феодала належить до цього ордену. Отримати "власну" Бене Гесерит вважається за велику честь, за це плетуться інтриги і ведуться бійки. Голова ордену - Матір настоятелька.

Одна з навичок - правдомовлення - використовується під час суперечок між феодалами. В Ландсрааді існує процедура допиту, яку веде Преподобна мати, під час якої феодали фізично не можуть казати неправду. Таким чином, якщо дома конфліктують, то мають це робити по закону, або дуже хитрим чином, бо правда вскриється під час розбору конфлікту.

Технологіі

Після війни з машинами, укладання Конвенції та відмови людства від розвитку комп‘ютерних технологій та штучного інтелекту було обрано шлях розвитку людського потенціалу. З часом виділилось дві течії-школи.

Перша з них - школа ментатів - пішла шляхом розвитку інтелектуальних здібностей, виховуючи людей-компьютерів (в фільмі у них татуйована чорна полоска на нижній губі). Вони зазвичай виконують функцію радників для голів домів.

Друга - школа Бене Гесерид - йшла шляхом розкриття спіритичних надможливостей, розвиваючи техніки правдобачення, передбачення майбутнього та Голосу, велінню якого могли противитись лиш окремі добре треновані та психічно розвинені люди. Сестер Бене-Гесерит вивчали шпигунству та контршпигунству, технікам самоконтролю, психології контролю над людьми і т.д.

Ці дві школи пішли зовсім різними шляхами і недолюблювали один одного. Ментати поширювали та культивували чутки та називали сестер Бене Гесерит виключно відьмами та постійно підозрювали у всіх бідах.

З винайденням енергетичних щитів вогнепальна та лазерна зброя перестала бути головним засобом війни. Щит так влаштований, що відбиває будь-який об’єкт, що рухується швидко, але пропускає щось, що рухається повільно. Таким чином кулі будуть відскакувати від щитів. Якщо щит вразити лазером, то відбудеться міні ядерний вибух, тому лазери на війні використовують мало і дуже обережно.

Тому війни, здебільшого, ведуться в рукопашну.

Існують миттєві міжзіркові перельоти шляхом згортання простір-часу. Але щоб прокласти вірний шлях для космічних кораблів, то потрібні надлюдські здібності Навігаторів. Ці здібності навігатори отримують вживаючи велику кількість спайсу. Якщо не використовувати послуги Навігаторів, то більшість кораблів просто розкидає по неосяжному всесвіту під час перельотів.

Арракіс або Дюна

Єдина планета у всесвіті, на якій добувають спайс-меланж. Звідки виникає спайс широко не відомо, але якимось чином в цьому задіяні величезні пісчані хробаки.

Спайс має психоделічні, містичні, надприродні якості часто пов’язані зі знанням майбутнього та минулого. Через це, є ключовим для міжзоряних перельотів, тому є найціннішою субстанцією в галактиці. Пахне корицею. Якщо вжити багато, то в тебе синішають очі.

Місцевий народ Дюни - фремени. Вони живуть в печерах та пустелі, через те, що постійно знаходяться близько до спайсу, то мають різні сильніші за людей здібності. Головна валюта фременів - вода. В пустелі її мало, тому це найцінніша річ для них, і вони все вимірюють водою.

Обставини, які відбуваються до початку фільму

У поточного імператора нема синів (а трон передається по чоловічій лінії), тому він відчуває, що його політична позиція слабшає. Герцог Лето Атрейдіс (батько головного героя Пола) є дуже популярним серед усіх великих домів, чого давно не бувало, і імператор відчуває, що Лето міг би об’єднати їх всіх і захопити його трон. Не те, щоб герцог таке планував, але ризик для імператора є і він його хоче зменшити.

Лето Атрейдіс - гарний лідер, в народі його називають Справедливий. Атрейдіси за характером гоноровливі сміливці. Але Лето дуже контролює в собі ці чесноти після того, як його батька-герцога вбив бик під час корриди, коли той розважався в якості торреадора. Голова цього бика з тих пір висить в обідній замку.

Мати головного героя Пола - Леді Джесіка, вона належить до ордену Бене Гессерит. Хоча вона народила Лето сина-принца, але герцог на ній не одружився, бо береже себе для можливого важливого феодального союзу. Планета Атрейдісів - Каладан.

Дома Атрейдісів та Харконенів ворогують вже тисячі років. Зараз головний у Харконенів - барон Владімир. Останні 80 років Дюна була феодом Харконенів. Тому зараз вони надзвичайно багаті. Барон хотів би позбутись дома Атрейдісів назавжди. Планета Харконенів - Геді Прайм.