Дубилет решил отказаться от телефонной связи в Кабмине

Дубилет загорелся идеей создать приложение вместо спецсвязи

Министр кабинета министров придумал новую реформу, которую собирается воплотить в жизнь. Касается она отказа от выделенных безопасных правительственных линий.

Один из основателей "Монобанка" утверждает, что новое приложение будет способно сделать связь более защищенной, чем установленная существующая.

При этом "цифра", как ни крути во всем мире не считается максимально безопасной, но инициатор идеи считает ее странной, но реальной.

- Защищенная стационарная связь, которой пользуются работники Кабмина, является более дорогой. Я хотел бы заменить ее на специально написанное е-приложение, - подчеркнул Дубилет. - Современные методы шифрования вполне могут справиться с выполнением нужной задачи.

Занимающийся оптимизацией работы правительства чиновник говорит, что обсуждал идею замены спецсвязи е-аппликухой с вице-премьером, а также министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и другими экспертами.

Напомним, недавно Дмитрий Дубилет попросил приставить к нему государственную охрану, поскольку опасается за свою жизнь, ведь занимается проблемами теневого рынка алкоголя.