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Дубилет решил отказаться от телефонной связи в Кабмине

15:00
Дубилет загорелся идеей создать приложение вместо спецсвязи - фото 1
Дубилет загорелся идеей создать приложение вместо спецсвязи

Министр кабинета министров придумал новую реформу, которую собирается воплотить в жизнь. Касается она отказа от выделенных безопасных правительственных линий.

Один из основателей "Монобанка" утверждает, что новое приложение будет способно сделать связь более защищенной, чем установленная существующая.

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При этом "цифра", как ни крути во всем мире не считается максимально безопасной, но инициатор идеи считает ее странной, но реальной.

- Защищенная стационарная связь, которой пользуются работники Кабмина, является более дорогой. Я хотел бы заменить ее на специально написанное е-приложение, - подчеркнул Дубилет. - Современные методы шифрования вполне могут справиться с выполнением нужной задачи.

Занимающийся оптимизацией работы правительства чиновник говорит, что обсуждал идею замены спецсвязи е-аппликухой с вице-премьером, а также министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и другими экспертами.

Напомним, недавно Дмитрий Дубилет попросил приставить к нему государственную охрану, поскольку опасается за свою жизнь, ведь занимается проблемами теневого рынка алкоголя.

 

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Дмитрий Дубилет Кабмин Госслужба спецсвязи Новости
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