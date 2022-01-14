Дружина відомого українського футболіста загинула у ДТП

Вікторія Данченко / Інстаграм

Поки екс-захисник донецького "Шахтаря" Олег Данченко підписував контракт з луганською "Зорею", його дружина Вікторія померла внаслідок автокатастрофи.

ДТП сталося на трасі Київ - Одеса. Вікторія не впоралася з кермуванням свого "Мерседесу" і при в'їзді до Одеси врізалася в іншу автівку. Потім її машину відкинуло до евакуатора, після того до фури і врешті-решт її "Мерседес" влетів у відбійник.

Тіло загиблої вилучали з авто за допомогою спецінструментів.

фото - Національна поліція

Раніше Вікторія в Instagram показувала відео, де вона хизувалася швидкою їздою та порушувала ПДР.

Данченко виступав за "Динамо" (Хмельницький), одеський "Чорноморець" і донецький "Шахтар", з якого двічі ходив у оренду в російські клуби: "Анжі" (у сезоні 2017-2018) і "Єнісей" (у 2019 році).

У червні 2019 року Данченко підписав повноцінний контракт з казанським "Рубіном". Він провів за команду 19 матчів, після чого влітку 2020 року на правах оренди перейшов до "Уфи". Взимку "Уфа" хотіла продовжити оренду українця, але він обрав перехід до грецького АЕКу.

Олег і Вікторія Данченки

У 2019 році Данченко пояснив свій трансфер у "Рубін", висловивши думку, що "Росія і Україна помиряться". Також він сказав, що при переїзді в Росію його "не особливо цікавила" громадська думка.

Восени 2018 року Данченко викликався до збірної України, але не дебютував за команду. Після переїзду в Росію він перестав отримувати виклики в національну команду.