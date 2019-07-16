война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Дмитрий Фирташ Владимир Зеленский

Друг Путина заявил о покушении "украинских неонацистов" с помощью ракеты воздух-воздух

Вчера, 21:00
Сальвини отрабатывает кремлевские заказы - фото 1
Сальвини отрабатывает кремлевские заказы

Начисто отбитый вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который раньше был министром внутренних дел и активно способствовал посадке Виталия Маркива за вымышленное преступление, скупил у Лаврова партию тестируемых на Жириновском наркотиков.

По крайней мере, иначе объяснить слова Сальвини о найденном полицейскими арсенале оружия, невозможно.

Итальянский суд приговорил Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы

Как утверждает вице-премьер, "украинские неонацисты" планировали расправиться с ним самым жестоким образом, с помощью применения ракеты класса "воздух-воздух".

А выглядят абсолютно дебильными заявления купленного Путиным чиновника именно потому, что их надиктовывают в Кремле. Ведь итальянские правоохранители на самом деле накрыли местных радикалов в Турине, Павии, Новаре, Варезе и Форли, и даже нашли там кучу оружия - 306 единиц огнестрела с ракетами.

Только вот базировались эти ячейки террористов в городах, которые контролируют представители популистской партии Сальвини "Лига Севера". Более того, некоторые из задержанных карабинерами пособников вице-премьера оказались воевавшими на Донбассе боевиками. Что и вовсе делает ситуацию особенно интересной.

Друг Путина заявил о покушении 'украинских неонацистов' с помощью ракеты воздух-воздух - фото 184361

А поскольку сформированные за деньги Москвы и под крылом Сальвини банды наверняка контролировались российскими спецслужбами, и отмазки в духе Кремля после их "накрывона" лепят соответствующие.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Италия Россия Виталий Маркив война Владимир Путин Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
На Совбезе ООН снова унизили русских - фото 1
Заседание обеспокоенных: на Совбезе ООН русских снова поставили на место
Вчера, 21:40
СБУ накрыла серверы Дарк нета - фото 1
Лейтенант Баканов уничтожил подконтрольный ФСБ Dark Net
Вчера, 19:00
Суд отпустил одного из "Беркутовцев", причастных к убийству 48 активистов - фото 1
Суд выпустил из-под стражи обвиняемого в расстреле 48 активистов "беркутовца"
Вчера, 17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
14 июля, 17:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...