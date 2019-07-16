Друг Путина заявил о покушении "украинских неонацистов" с помощью ракеты воздух-воздух

Сальвини отрабатывает кремлевские заказы

Начисто отбитый вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который раньше был министром внутренних дел и активно способствовал посадке Виталия Маркива за вымышленное преступление, скупил у Лаврова партию тестируемых на Жириновском наркотиков.

По крайней мере, иначе объяснить слова Сальвини о найденном полицейскими арсенале оружия, невозможно.

Как утверждает вице-премьер, "украинские неонацисты" планировали расправиться с ним самым жестоким образом, с помощью применения ракеты класса "воздух-воздух".

А выглядят абсолютно дебильными заявления купленного Путиным чиновника именно потому, что их надиктовывают в Кремле. Ведь итальянские правоохранители на самом деле накрыли местных радикалов в Турине, Павии, Новаре, Варезе и Форли, и даже нашли там кучу оружия - 306 единиц огнестрела с ракетами.

Только вот базировались эти ячейки террористов в городах, которые контролируют представители популистской партии Сальвини "Лига Севера". Более того, некоторые из задержанных карабинерами пособников вице-премьера оказались воевавшими на Донбассе боевиками. Что и вовсе делает ситуацию особенно интересной.

А поскольку сформированные за деньги Москвы и под крылом Сальвини банды наверняка контролировались российскими спецслужбами, и отмазки в духе Кремля после их "накрывона" лепят соответствующие.